Режиссёр "Чебурашки" не ожидал такого успеха своего детища, ведь сборы превысили четыре миллиарда рублей. Фильм уже стал самым кассовым за всю историю российского кинопроката.
Как сообщает Москва 24, фильм снимался в нескольких городах. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказала, в каких именно.
Некоторые эпизоды снимались в Сочи. Так, был задействован дендрарий национального парка, в дни съёмок он был закрыт для посетителей. Также в кадре есть и санаторий Орджоникидзе. На его территории в фильме находится дом Гены.
Сцену со смерчем из апельсинов и Чебурашки снимали в Кисловодске. Для этой сцены было завезено шесть тонн фруктов.
Также в ленте "засветились" и Ессентуки. Именно там Гена прокатился на своём мотороллере.
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