Тревел-эксперт рассказала, что "Чебурашку" снимали не только в Сочи

Режиссёр "Чебурашки" не ожидал такого успеха своего детища, ведь сборы превысили четыре миллиарда рублей. Фильм уже стал самым кассовым за всю историю российского кинопроката.

Как сообщает Москва 24, фильм снимался в нескольких городах. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказала, в каких именно.

Некоторые эпизоды снимались в Сочи. Так, был задействован дендрарий национального парка, в дни съёмок он был закрыт для посетителей. Также в кадре есть и санаторий Орджоникидзе. На его территории в фильме находится дом Гены.

Сцену со смерчем из апельсинов и Чебурашки снимали в Кисловодске. Для этой сцены было завезено шесть тонн фруктов.

Также в ленте "засветились" и Ессентуки. Именно там Гена прокатился на своём мотороллере.