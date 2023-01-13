В Московской консерватории прозвучат произведения Константина Макарова-Ракитина

15 января в Рахманиновском зале состоится первый концерт цикла "Лица консерваторского ополчения", организованный Московской консерваторией совместно с Российской академией музыки им. Гнесиных. В программу войдут произведения выпускника Музыкального училища им. Гнесиных и Московской консерватории — Константина Макарова-Ракитина.

Константин Макаров-Ракитин окончил Школу высшего художественного мастерства при Московской консерватории и был принят в качестве ассистента в класс композиции Николая Мясковского. Вместе с женой, поэтом Маргаритой Алигер, он работал над оперой "Невеста солдата" по повести Валентина Катаева "Я — сын трудового народа", которая готовилась к постановке в Большом театре. Среди поколения композиторов 1930-х годов Макаров-Ракитин был единственным автором, которого единогласно считали талантливым Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, Николай Мясковский и Юрий Шапорин.

В самом начале Великой Отечественной войны Макаров-Ракитин ушел добровольцем на фронт и трагически погиб 4 сентября 1941 года в бою на Вяземском направлении при обороне Москвы.

В концерте 15 января впервые за почти сто лет прозвучат произведения Макарова-Ракитина:

Концерт для фортепиано с оркестром в авторском переложении для двух роялей,

цикл обработок для солистов и оркестра "Крымские песни" (премьерное исполнение),

"Юношеская сюита" для фортепиано,

обработка еврейской песни "Нохемке майн зун" для виолончели в сопровождении фортепиано,

а также вокально-инструментальные миниатюры на слова Александра Пушкина и Маргариты Алигер.

Начало концертов в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Рахманиновского зала Консерватории: Москва, ул. Большая Никитская, 11