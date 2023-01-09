В Школе современной пьесы в январе "Толстого нет"

12, 20 и 28 января на сцене театра "Школа современной пьесы" пройдёт спектакль "Толстого нет".
В спектакле "Толстого нет" удивляет все: от сюжетной линии до сценографии. Толстого, действительно, на сцене нет. Есть только Софья Андреевна, дети Льва Николаевича, его секретарь, доктор и Чертков — редактор, издатель.
Вместо классической рассадки в партере, зритель занимает места в соответствии с сектором, указанном на билете.
Софья Андреевна — главная героиня этого спектакля, построенного на подлинных документах — дневниках, письмах. Ирина Алфёрова в роли жены великого писателя точно передаёт атмосферу, царящую в доме Толстых.
Режиссер Александр Созонов:
"Для меня Софья Андреевна — человек в его самом ярком проявлении. Она не была гениальной, но умела жертвовать собой. В этом есть соединение Софьи Андреевны Толстой и Ирины Ивановны Алферовой. Они личности большого жертвенного сердца".
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