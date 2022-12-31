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Эксперт кино о системе проката: "Где налогоплательщикам посмотреть фильмы, снятые на госденьги?"

Культура

У российской индустрии кинопроката нет отлаженной системы и понимания, как правильно строить бизнес, заявил председатель Независимого профсоюза актёров театра и кино, главный редактор портала о культуре "Ревизор.ru" Денис Кирис.

Эксперт кино о системе проката: "Где налогоплательщикам посмотреть фильмы, снятые на госденьги?"

По словам Кириса, кроме прочего, отечественные фильмы фактически "отсеивают" из проката в погоне за кассовыми сборами, тогда как картины сняты за государственные деньги.

"У меня как у налогоплательщика возникает вопрос: где мне пойти и посмотреть ту часть фильмов, которую сняли на государственные деньги?, — задался вопросом эксперт в беседе с inkazan.ru. — У нас нет даже её статистки. Как можно строить бизнес, когда нет понимания, сколько людей занято в этой сфере деятельности, какой доход и расход. Есть отрывочные сведения минкульта: потрачено столько-то, снято столько-то".

Как подчеркнул эксперт, кроме того, "разорвана" система проката и по большей части курируется региональной властью, а не Минкультом.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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