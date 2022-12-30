В Рахманиновском зале Московской консерватории в первые дни Нового года состоятся необычные представления: концерты, сопровождаемые видеоинсталляцией и чтением литературных фрагментов на музыку Э. Грига к драме Ибсена "Пер Гюнт".
"Пер Гюнт" — это увлекательное путешествие в мир народной легенды и волшебной сказки. Это история странствий: противоречивый главный герой, экзотические и фантастические персонажи, которые встречаются ему на пути, и верная Сольвейг, ожидающая его дома, — все они оживут благодаря гениальной музыке Грига.
Только два дня — 4 и 5 января 2023 года — музыкальные фантазии "В пещере горного короля" пройдут в исполнении Московского молодёжного оркестра "ANIMATА SONUS"
(художественный руководитель и дирижёр — Михаил Калицкий).
Михаил — студент кафедры оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории. Оркестр под его управлением успешно выступает в залах Московской консерватории.
Концерты-видеоинсталяции под музыку Грига прекрасно подойдут для семейного отдыха и для любителей аудиовизуальных представлений.
Начало представлений в 14:00.
Адрес Рахманиновского зала Консерватории: Большая Никитская, 11/4с1
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты рассказали, почему ВСУ выбрали аэродром Энгельса для атаки.