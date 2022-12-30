"Спасти камер-юнкера Пушкина" в январе в Школе современной пьесы

6 и 26 января в театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина".
"Ты что, Пушкина не любишь?"
Драматург Михаил Хейфец и режиссёр Иосиф Райхельгауз предлагают вам изменить ход исторических событий и вернуть классика к жизни.
Главный герой, Михаил Питунин, с детства терпеть не мог Пушкина. А потом встретил девушку мечты…и стал читать для неё стихотворения великого поэта.
Ненависть превратилась в любовь: герои решили спасти камер-юнкера.
В ролях:
Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".
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