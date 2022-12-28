В Московской консерватории проходит новогодний фестиваль

Приглашаем на большой музыкальный фестиваль "Новый год в консерватории".

До 13 января в Малом, Рахманиновском зале, а также в Концертном зале им. Н. Я. Мясковского выступят лучшие российские музыканты — известные артисты и воспитанники консерватории, молодёжные оркестры и крупные ансамбли, которые подготовили праздничную новогоднюю программу для всех ценителей высокого искусства.

Сразу несколько концертов можно будет посетить 31 декабря, незадолго до боя курантов. В 12.00 в Малом зале слушателей поздравят органисты Московской консерватории, а в 15.00 в Рахманиновском — квартет флейт "Сиринкс" и Московский флейтовый ансамбль. Чжан Мэнвэнь (сопрано), Давид Саникидзе (тенор) и Василий Сальников (фортепиано) закружат в ритме вальса в 19.00, а параллельно с ними коллектив "Yunash bros" устроит незабываемую "Ночь в Барселоне" в Рахманиновском зале.

В Новом, 2023 году, фестиваль продолжится выступлением ансамбля "Telemann Consort Moscow", который представит рождественскую музыку Германии, Франции, Италии, Англии. А 13 января, в Старый Новый год, по традиции выступит ансамбль "Студия новой музыки" с ярко-говорящей программой "Happy New Music!".

Концерты фестиваля "Новый год в консерватории" будут полны сюрпризов и неожиданностей. Внезапные сопоставления образов и стилей, в том числе, необычных исполнительских составов, соседство на сцене мэтров исполнительского искусства и молодых, но уже получивших широкое признание музыкантов — всё это подарит яркие художественные впечатления, вдохновение и радостное настроение.

Программа фестиваля по ссылке