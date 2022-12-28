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В Московской консерватории проходит новогодний фестиваль

Культура

Приглашаем на большой музыкальный фестиваль "Новый год в консерватории".

В Московской консерватории проходит новогодний фестиваль

До 13 января в Малом, Рахманиновском зале, а также в Концертном зале им. Н. Я. Мясковского выступят лучшие российские музыканты — известные артисты и воспитанники консерватории, молодёжные оркестры и крупные ансамбли, которые подготовили праздничную новогоднюю программу для всех ценителей высокого искусства.

Сразу несколько концертов можно будет посетить 31 декабря, незадолго до боя курантов. В 12.00 в Малом зале слушателей поздравят органисты Московской консерватории, а в 15.00 в Рахманиновском — квартет флейт "Сиринкс" и Московский флейтовый ансамбль. Чжан Мэнвэнь (сопрано), Давид Саникидзе (тенор) и Василий Сальников (фортепиано) закружат в ритме вальса в 19.00, а параллельно с ними коллектив "Yunash bros" устроит незабываемую "Ночь в Барселоне" в Рахманиновском зале.

В Новом, 2023 году, фестиваль продолжится выступлением ансамбля "Telemann Consort Moscow", который представит рождественскую музыку Германии, Франции, Италии, Англии. А 13 января, в Старый Новый год, по традиции выступит ансамбль "Студия новой музыки" с ярко-говорящей программой "Happy New Music!".

Концерты фестиваля "Новый год в консерватории" будут полны сюрпризов и неожиданностей. Внезапные сопоставления образов и стилей, в том числе, необычных исполнительских составов, соседство на сцене мэтров исполнительского искусства и молодых, но уже получивших широкое признание музыкантов — всё это подарит яркие художественные впечатления, вдохновение и радостное настроение.

Программа фестиваля по ссылке

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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