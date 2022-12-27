Школа современной пьесы представит премьеру "Женское счастье"

3, 4 и 5 февраля Московский театр "Школа современной пьесы" представит премьеру "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли. Историю о поиске настоящего счастья поставила режиссер Мария Федосова по одноименной пьесе Михаила Барщевского и Екатерины Кретовой.

Мария Федосова:

"В погоне за счастьем можно упустить саму жизнь. Философ Лао Цзы однажды сказал: "Если вы находитесь в депрессии, значит вы живете прошлым. Если вы встревожены, значит вы живете будущим. Если вы в состоянии мира, значит вы живете настоящим". Я с этим полностью согласна. Думаю, что под словом "в мире" подразумевается "в гармонии".

Валерия Ланская:

"Мне кажется, что у меня отношение к понятию "женского счастья" за последние два года, особенно за последний год, сильно изменилось. Сейчас я считаю, что на втором месте после ребенка — любовь, отношения мужчины и женщины, чтобы она чувствовала себя защищенной, любимой, нужной, нежной. Это чувство нужности и защищенности…"

В центре событий спектакля — молодая и успешная журналистка. У нее есть все, о чем мечтают другие: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но девушка не чувствует себя счастливой.

Валерия Ланская:

"Интересно сделать так, чтобы этот спектакль был ярким, чтобы он был в движении. Будут интересные музыкальные номера, будет живой бэнд на сцене, интересные декорации. Для малой сцены такой камерный спектакль, но он будет фейерверком, очень динамичным. Зритель будет погружен в атмосферу закулисья телевидения. Это интересно, особенно, когда все происходит так близко. Зрители могут почувствовать себя частью происходящего, будто они находятся в телестудии на съемках шоу программы".