В Консерватории пройдет Фестиваль, посвященный 80-летию А. А. Наседкина

22 декабря в Малом зале Московской консерватории и 28 декабря в Рахманиновском зале пройдут концерты, приуроченные к 80-летию со дня рождения Алексея Наседкина.
В память о выдающемся музыканте на сцену выйдут его ученики и коллеги —
В концертах примут участие учащийся ЦМШ — АИИ Лев Чефанов, скрипачи Сергей Пищугин и Вероника Петрова (скрипка).
Народный артист России Алексей Наседкин — "русский Моцарт", по словам прессы — умело сочетал блистательную исполнительскую карьеру и незаурядные педагогические достижения. Это неудивительно, ведь перед глазами всегда был безукоризненный пример — его неповторимый учитель Генрих Нейгауз, неустанно вдохновляющий на творческие искания и подвиги. Нейгауз называл Наседкина "лучшим из своих питомцев", особенно отмечая высокоразвитый интеллект, тонкую эмоциональность и исполнительскую манеру, близкую Рихтеру. "Он играет, как живописец, рисующий на полотне широкими мазками и стремительными линиями, — писала "Victoria Times", США. — Глубокая интеллектуальность, помноженная на фортепианное мастерство, делает его игру поистине феноменальной".
С юного возраста Алексей Наседкин обладал важным для музыканта качеством — способностью мыслить в искусстве современными категориями и проникать в самую суть музыки. Именно поэтому ему был подвластен абсолютно любой репертуар — от старинных опусов до современных сочинений.
Начало концертов в 19:00.
Билеты на 22 декабря в Малый зал Консерватории
Билеты на 28 декабря в Рахманиновский зал Консерватории
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