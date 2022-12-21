Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги
Военный эксперт Сивков: России может извлечь выгоду, если ВСУ получат ЗРК Patriot
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
Песков не подтвердил захват в плен бойцов ВСУ, которые расстреляли российских военных в Макеевке
IKEA отсудила у мэрии Новосибирска более трёх миллионов рублей за аренду
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
WP: Зеленский хотел приехать в США ещё летом, но опасался
Медицинский специалист связал осложнения из-за гриппа у детей с пандемией COVID-19
WP: ВСУ используют искусственный интеллект в зоне СВО для анализа данных с поля боя и выбора целей

В Консерватории пройдет Фестиваль, посвященный 80-летию А. А. Наседкина

Культура

22 декабря в Малом зале Московской консерватории и 28 декабря в Рахманиновском зале пройдут концерты, приуроченные к 80-летию со дня рождения Алексея Наседкина.

В Консерватории пройдет Фестиваль, посвященный 80-летию А. А. Наседкина

В память о выдающемся музыканте на сцену выйдут его ученики и коллеги —

  • Владимир Овчинников,
  • Юлия Никитина,
  • Татьяна Колесова,
  • Дарья Фёдоровская,
  • Денис Чефанов,
  • Татьяна Николаева-Солдатенкова,
  • Юрий Богданов,
  • Фарит Галиахметов,
  • Никита Горелов,
  • Рубен Мурадян.

В концертах примут участие учащийся ЦМШ — АИИ Лев Чефанов, скрипачи Сергей Пищугин и Вероника Петрова (скрипка).

Народный артист России Алексей Наседкин — "русский Моцарт", по словам прессы — умело сочетал блистательную исполнительскую карьеру и незаурядные педагогические достижения. Это неудивительно, ведь перед глазами всегда был безукоризненный пример — его неповторимый учитель Генрих Нейгауз, неустанно вдохновляющий на творческие искания и подвиги. Нейгауз называл Наседкина "лучшим из своих питомцев", особенно отмечая высокоразвитый интеллект, тонкую эмоциональность и исполнительскую манеру, близкую Рихтеру. "Он играет, как живописец, рисующий на полотне широкими мазками и стремительными линиями, — писала "Victoria Times", США. — Глубокая интеллектуальность, помноженная на фортепианное мастерство, делает его игру поистине феноменальной".

С юного возраста Алексей Наседкин обладал важным для музыканта качеством — способностью мыслить в искусстве современными категориями и проникать в самую суть музыки. Именно поэтому ему был подвластен абсолютно любой репертуар — от старинных опусов до современных сочинений.

Начало концертов в 19:00.

Билеты на 22 декабря в Малый зал Консерватории

Билеты на 28 декабря в Рахманиновский зал Консерватории

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой

Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.

Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
Newsweek: Российское ядерное оружие системы "Авангард" невозможно перехватить
Знак зодиака 21 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская Армия Украины утилизирована. Залужный требует от Зеленского новой крови Ольга Лебедева
Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет
Политолог Гагарин: прямое столкновение между НАТО и РФ продлится три часа
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Последние материалы
Военный эксперт Сивков: России может извлечь выгоду, если ВСУ получат ЗРК Patriot
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
В Консерватории пройдет Фестиваль, посвященный 80-летию А. А. Наседкина
Песков не подтвердил захват в плен бойцов ВСУ, которые расстреляли российских военных в Макеевке
IKEA отсудила у мэрии Новосибирска более трёх миллионов рублей за аренду
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
WP: Зеленский хотел приехать в США ещё летом, но опасался
Медицинский специалист связал осложнения из-за гриппа у детей с пандемией COVID-19
WP: ВСУ используют искусственный интеллект в зоне СВО для анализа данных с поля боя и выбора целей
ВСУ ежедневно отступают в Донбассе, заявил командир "Ахмата" Алаудинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников