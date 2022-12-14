Дивный новый мир Юрия Грымова в театре "Модерн"

21 декабря в Московском драматическом театре "Модерн" покажут мировой бестселлер, спектакль по книге Олдоса Хаксли "О дивный новый мир".

Юрий Грымов представляет свой режиссерский взгляд на знаменитый роман-антиутопию: перед зрителями разворачивается история об идеальном обществе, где люди не знают забот и печалей, а жизнь каждого состоит из сплошных удовольствий. В этом "Дивном новом мире" искусство и наука ничего не значат, человечеством управляют технологии…

Возможно ли выжить в цивилизации, где за стабильность люди расплачиваются способностью любить, сочувствовать и переживать, где свобода оказалась не нужна никому?

Яркий, масштабный спектакль "О дивный новый мир" — это великолепные костюмы и декорации, завораживающая музыка и глубокие диалоги!

В "Дивном новом мире" свободы не жаждет никто, кроме Дикаря. Он не согласен жить по таким правилам! Он хочет любить, испытывать душевную боль, он жаждет свободы греха и свободы раскаяния. Выбор прост: выжить, но сделаться неживым при жизни. Или умереть, но… умереть живым!

"Модерн" стал первым русским театром, получившим права на постановку мирового бестселлера Олдоса Хаксли.

В главных ролях:

Анна Каменкова

Игорь Яцко

Владимир Левашёв

Александр Толмачёв

Сергей Аронин

Маина Чижевская

Алексей Багдасаров