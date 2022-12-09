Спектакль "Авиатор" пройдёт в Школе современной пьесы

16 и 30 декабря в "Школе современной пьесы" пройдёт спектакль "Авиатор".

Сцена из спектакля Авиатор

"Авиатор" — размышление о взаимоотношениях человека и истории. Герой романа — Иннокентий Платонов — просыпается в конце XIX века. Он не помнит, кто он, не знает, где находится и что случилось с ним 100 лет назад.

Трагическое повествование о человеке, который отдал свою жизнь научному эксперименту, не оставляет зрителя равнодушным. Воспоминания героя образуют коллаж, в котором переплетены моменты счастья с невыносимыми страданиями.

Роман Евгения Водолазкина "Авиатор" написан в 2016 году. Постановка "Школы современной пьесы" стала первым воплощением этого сочинения на театральной сцене.

В ролях:

Алексей Гнилицкий,

Владимир Шульга,

Джульетта Геринг,

Мария Раевская,

Александр Овчинников

и другие.

Приобрести билеты