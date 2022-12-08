"Дурочку и зэка" покажут в Школе современной пьесы в декабре

16, 18 и 31 декабря — спектакль "Дурочка и зэк" в театре "Школа современной пьесы".
Какая она, настоящая любовь? Добрая и искренняя? Фантастичная и забавная?
Постановка Виктории Печерниковой по пьесе Владимира Лидского рассказывает зрителю историю "дурочки", которая жаждет внимания, заботы, тепла и любви. К глубокому удивлению, ее избранником стал аферист-уголовник, желающий развести девушку на деньги.
Но чем дольше они общаются и делятся историями из жизни, тем больше общего находят между собой. Она мечтает путешествовать, и он. Она отличается от других, и он. Она одинока…и он одинок.
Добрый, светлый спектакль, который не оставит вас равнодушным! Финал — неожиданный!
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