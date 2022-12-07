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Театральный салон "Сцена 23" раскрыл планы на сезон

Культура

На прошлой неделе в Школе современной пьесы состоялся пресс-завтрак Театрального салона "Сцена 23".

Театральный салон "Сцена 23" раскрыл планы на сезон

В качестве гостей присутствовали молодые артисты и музыканты, а также заслуженные деятели искусства —

  • Народная артистка России Ирина Алферова,
  • Художественный руководитель "Москонцерта" Басиния Шульман, просветитель и меценат Денис Андреевич фон Мекк

и другие.

Первой слово взяла Вероника Вяткина — художественный руководитель и идейный вдохновитель "Сцены 23". Она поделилась тем, что вдохновило ее на создание такого необычного проекта, который очевидно выделяется среди всех остальных:

"…Расскажу о том, что меня вдохновило на создание Театрального Салона. Время расцвета театральных, музыкальных, поэтических салонов приходится на 18-19 века. Тогда многие уже состоявшиеся и будущие деятели искусства, приходили в гости к знаковым людям эпохи: Карамзину, Голицыну, к Мережковскому и Гиппиус и читали свои произведения, играли на музыкальных инструментах, пели, общались, делились творчеством. Там зарождались новые идеи и формы искусства, которые затем стали классикой и открыли миру новые имена. Для меня это пример высокой планки, те параметры, на которые я равняюсь, черпаю идеи для вдохновения".

Затем выступила Анна Гроголь — директор Театрального салона. Она рассказала об уже состоявшихся премьерах "Сцены 23". Среди них спектакль по пьесе Карло Гольдони "Слуга двух господ", который идет на сцене театра "Школа современной пьесы", и сказка "Мегалополис Олос" молодого поэта Ростислава Амелина, премьера которой прошла спустя два дня после встречи. Также Анна упомянула и будущие премьеры — это балет "Щелкунчик" в исполнении труппы театра "Корона Русского Балета" под руководством Анатолия Емельянова, который Театральный салон покажет в январе.

Помимо театра, "Сцена 23" успевает развивать и другие направления. На протяжении года в рамках салона регулярно проходят арт-лекции искусствоведа Елены Борзовой, где она рассказывает о жизни и творчестве великих художников.

Кроме того, в планах проведение совместных событий с "Москонцертом", об этом рассказала Басиния Шульман:

"Со "Сценой 23” я сотрудничаю плотно. В прошлом сезоне провела "Вечер романтических миниатюр” в музее-усадьбе "Архангельское”. Также в ближайшее время нас ждет ряд совместных мероприятий, где Театральный салон откроет возможности для молодых музыкантов".

Интересным направлением в работе "Сцены 23" станет организация курса актерского мастерства для всех желающих. Автор и ведущая курса — актриса, преподаватель, режиссер спектакля "Слуга двух господ" Екатерина Колганова.

Союз театра, музыки, изобразительного искусства, связь традиций прошлого и современного творчества, объединение молодых талантов и мастеров сцены. Пожалуй, именно так должен выглядеть проект, который ставит перед собой столь амбициозные цели. Всего за год проект Вероники Вяткиной успел сделать по-настоящему много, и кажется, команда "Сцены 23" не собирается останавливаться.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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