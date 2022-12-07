9 декабря состоится вечер-посвящение Дню Героев Отечества "Наши маяки"

9 декабря 2022 года в 19.00 на Большой сцене Театра Российской Армии состоится вечер-посвящение Дню Героев Отечества "Наши маяки".

Впервые День Героев Отечества отмечался 9 декабря 2007 года, но праздник имеет глубокие исторические корни. Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца. В этот день, 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года, императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду — орден Святого Георгия. Орден вручали воинам, проявившим особую отвагу в боях, награда имела 4 степени отличия, первая из которых считалась наивысшей. Кавалерами ордена Святого Георгия были выдающиеся русские полководцы П. А. Румянцев-Задунайский, Г. А. Потёмкин, А. В. Суворов, полными кавалерами — генерал-фельдмаршалы М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, И. Ф. Паскевич-Эриванский и И. И. Дибич-Забалканский.

Сегодня День Героев Отечества — дань высочайшего государственного и общественного уважения тем, кто удостоен почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Главная идея вечера — связь времен и поколений: так стихотворения поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны Константина Симонова и Семена Гудзенко будут звучать наряду с произведениями современных поэтов Донбасса Елизаветы Хаплановой, Дмитрия Мельникова и других. В программе также прозвучат самые душевные, теплые и всенародно любимые песни "Темная ночь", "Синий платочек", "Журавли" и многие другие.

Зрителями концерта станут ветераны Великой Отечественной войны, родные военнослужащих, матери и жены мобилизованных, кадеты, воспитанницы пансиона МО России. Для них выступят народная артистка РСФСР Алина Покровская, народный артист России Валерий Абрамов, заслуженные артисты России Алиса Богарт, Александр Топчий, заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Антон Морозов. Ведущими концерта станут народные артисты России Ольга Богданова и Артём Каминский.

"Мы всегда рады военнослужащим и их семьям, военным врачам, кадетам на наших спектаклях — это особенный и очень важный для нас зритель. Поэтому я счастлива, что мы посвящаем концерт новым героям и защитникам Отечества", — отмечает ведущая вечера, народная артистка России Ольга Богданова.

В вечере примут участие молодые артисты театра —

Мария Швыдко,

Анна Чижова,

Валерия Мисанова,

Дмитрий Карпеев,

Кирилл Кириличев,

Илья Артамонов,

Андрей Пойдышев,

Андрей Кочинов

и другие.

Впервые вечер-посвящение "Наши маяки" состоялся 11 ноября 2022 года и с воодушевлением был встречен зрителями, поэтому было решено включить его в репертуар театра. Следующий вечер состоится 13 декабря.

Режиссер концерта заслуженный артист РФ Андрей Бадулин.

Музыкальный руководитель Рубен Затикян.

Хореограф Ольга Якименко.

Педагог по вокалу Светлана Муханова.