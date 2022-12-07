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Мюзиклы "Красавица и Чудовище" и "Призрак оперы" впервые покажут на "Роза Хутор"

Культура

Представления станут частью новогодней программы курорта. Эти и другие мероприятия пройдут в многофункциональном концертном зале "Роза Холл" в дни зимних каникул.

Мюзиклы "Красавица и Чудовище" и "Призрак оперы" впервые покажут на "Роза Хутор"

"Новый год — праздник семейный, поэтому мы решили показать мюзиклы, которые понравятся всем поколениям. Современное оборудование концертного зала "Роза Холл", лучшее в горах Сочи, поэтому можно обеспечить отличное звучание живого вокала и создать настоящую волшебную атмосферу", — рассказывают в пресс-службе курорта.

Премьера мюзикла "Красавица и чудовище" состоится в "Роза Холл" 2 января. Знакомую многим с детства историю любви во всем великолепии представят ведущие актеры мюзик-холлов Москвы и Санкт-Петербурга. В ней отважная девушка по имени Белль, спасая своего отца попадает в таинственный замок Чудовища, но искренняя любовь разрушит злые заклинания.

  • Яркие объемные декорации,
  • профессиональный живой вокал,
  • хореография,
  • 2d — 3d графика,
  • спецэффекты

и многое другое подарят незабываемые впечатления. Продолжительность спектакля — 50 минут, рассчитан на аудиторию от пяти лет.

Зрителей чуть старше ждут 5 января на мюзикле "Призрак оперы" от звезд петербургской оперетты и театра Музкомедии. Этот спектакль о жизни, любви и смерти на музыку Мори Йестона во многом отличается от одноимённого бродвейского варианта Уэббера. Он рассказывает о трогательной истории любви начинающей певицы Кристин и ее учителя музыки Эрика, который скрывает лицо под маской. В спектакле гармонично сплетаются тайны, комедия и драма. Представление рассчитано на возраст от 12 лет, его продолжительность — 2 часа 20 минут с антрактом.

Во время новогодних праздников гостей "Роза Хутор" ждет также концертная программа в "Роза Холл" с участием

  • Сергея Лазарева (30 декабря),
  • Хабиба (3 января),
  • шоу "Однажды в России" (3 января),
  • Григория Лепса (4 января).

Билеты на новогодние концерты уже поступили в продажу. Купить их можно на сайте площадки или в кассах зала за день до представления. Многофункциональный концертный комплекс "Роза Холл", это современная площадка, отвечающая мировым стандартам. Его общая площадь — более 10 000 квадратных метров. Площадка по праву является самым большим конгресс-центром и концертным залом в горном кластере. Два зала вместимостью до 3000 человек, арт-кафе, буфет, 7 VIP лож и переговорные комнаты позволяют реализовать мероприятия любого масштаба.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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