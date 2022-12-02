В Школе современной пьесе подслушивают в кафе и ресторанах

9 и 26 декабря в театре "Школа современной пьесы": спектакль "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное".
Вы когда-нибудь прислушивались, о чем разговаривают люди в кафе? Нет? А вы знаете, что иногда там решаются судьбы?
Спектакль — импровизация, лёгкая, непринужденная комедия, которая заставит вас смеяться сквозь слезы и поднимет настроение всем любителям юмора!
Вы зайдете в ресторан "Зимний Эрмитаж".
Рядом с вами, за соседними столиками, окажутся экстравагантная блондинка, посол из Индии, ”профессиональный” переводчик, одинокий юбиляр и не только…
Главной особенностью постановки является ее импровизационный характер: артисты общаются, как в жизни, придумывают ответы здесь и сейчас. В начале спектакля им известны только предлагаемые обстоятельства, но как будут развиваться события — не знает никто.
В ролях:
и другие.
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