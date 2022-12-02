Невероятную историю жизни Михаила и Ольги Чеховых покажут в театре "Модерн"

6 декабря на основной сцене театра "Модерн" развернётся захватывающая история жизни и любви Михаила и Ольги Чеховых, людей, ставших символами театра и кинематографа.
Спектакль Юрия Грымова "Ничего, что я Чехоff?" переносит зрителей в первую половину 20 века. Российская империя, Германия, Америка. На фоне великих потрясений уникальным образом складываются судьбы Чеховых.
Михаил Чехов — актер, режиссёр и великий педагог, племянник Антона Чехова — основал собственную актерскую школу, воспитал не одно поколение артистов, получивших мировую славу. Через "Систему Чехова" прошли Мэрилин Монро, Клинт Иствуд, Энтони Куинн, Юл Бриннер, Ллойд Бриджес и многие другие голливудские "звёзды". Школу называли "кузницей театральных талантов". Особенно значимым считается вклад Чехова в раскрытие таланта Мэрилин Монро.
Первая жена Михаила Чехова Ольга — личность, окутанная легендами. Получила от Гитлера звание Государственной актрисы Третьего рейха, сопровождала его на мероприятиях и принимала у себя дома. По некоторым сведениям, работала на три разведки одновременно.
За 2 часа перед зрителями пронесётся целая эпоха. На одной сцене предстанут Лаврентий Берия и Адольф Гитлер, Константин Станиславский и Евгений Вахтангов, Ева Браун и Мэрилин Монро — люди, которых невозможно даже представить стоящими в одном ряду. Но жизненный путь Михаила и Ольги Чеховых непостижимым образом связывает все эти имена.
Восхитительная музыка и свет, невероятные режиссерские решения полностью погружают зрителей в удивительную жизнь этих великих людей, Михаила и Ольги Чеховых.
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