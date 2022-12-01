"Спасти камер-юнкера Пушкина": история несостоявшегося подвига

8 декабря в театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина".
Жанр постановки — история несостоявшегося подвига — определён не случайно.
Михаил Питунин — главный герой спектакля "Спасти камер-юнкера Пушкина" великого поэта не любил. Да и за что его любить? За то, что надо было учить его стихи наизусть до потери сознания? Правда, потом, когда встретил девушку мечты, прочитал ей этого самого Пушкина — как-то все вдруг поменялось. И понял Питунин: спасать надо Пушкина, спасать…
Драматург Михаил Хейфец предлагает вам изменить ход исторических событий и попытаться вернуть классика к жизни.
Спектакль вошёл в лонг-лист Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" 2013-2014 гг.
Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта"
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