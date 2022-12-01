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"Спасти камер-юнкера Пушкина": история несостоявшегося подвига

Культура

8 декабря в театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина".

Сцена из спектакля Спасти камер-юнкера Пушкина
Сцена из спектакля Спасти камер-юнкера Пушкина

Жанр постановки — история несостоявшегося подвига — определён не случайно.

Михаил Питунин — главный герой спектакля "Спасти камер-юнкера Пушкина" великого поэта не любил. Да и за что его любить? За то, что надо было учить его стихи наизусть до потери сознания? Правда, потом, когда встретил девушку мечты, прочитал ей этого самого Пушкина — как-то все вдруг поменялось. И понял Питунин: спасать надо Пушкина, спасать…

Драматург Михаил Хейфец предлагает вам изменить ход исторических событий и попытаться вернуть классика к жизни.

Спектакль вошёл в лонг-лист Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" 2013-2014 гг.

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта"

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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