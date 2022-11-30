И. Бах и мировая органная культура в Московской консерватории

2 декабря в Малом зале консерватории прозвучат сочинения для скрипки и органа.
Известные российские музыканты, народные артисты России, профессора Московской консерватории Сергей Кравченко (скрипка) и Рубин Абдуллин (орган) посвятили свою программу Святой Цецилии. Она считается одной из покровительниц Московской консерватории, так как ее фигуру можно видеть на витраже в фойе партера Большого зала прославленного вуза.
В католической церкви Святая Цецилия является покровительницей церковной музыки. Она традиционно изображается как мученица с мечом и розой, рядом с клавишным инструментом или скрипкой.
В программе прозвучит популярная классика — сочинения
Начало в 19:00.
Адрес Малого зала Московской Консерватории: Большая Никитская, 13.
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