4 декабря в Школе современной пьесы покажут "Шинель"

4 декабря гоголевская "Шинель" превратится в модное пальто.

Сцена из спектакля Шинель/Пальто

В "Школе современной пьесы" режиссеры любят играть с классикой. На сцене в исполнении Дмитрия Хоронько звучат композиции, которые Максим Дунаевский написал специально для спектакля. Актеры поют, танцуют и даже катаются на коньках.

Повесть Н. В. Гоголя меняется до неузнаваемости, при этом сохраняет главный посыл произведения: протест против бездуховности общества, против порядков, которые унижают человека морально, материально и физически.

В финале спектакля зрителям предлагается войти в гигантскую гоголевскую "Шинель", которую перед всем залом развернет Петрович — знаменитый петербургский портной, выполнивший роковой заказ Башмачкина.

В главной роли — Народная артистка РФ Ирина Алфёрова.

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Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.