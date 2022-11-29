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4 декабря в Школе современной пьесы покажут "Шинель"

Культура

4 декабря гоголевская "Шинель" превратится в модное пальто.

Сцена из спектакля Шинель/Пальто
Сцена из спектакля Шинель/Пальто

В "Школе современной пьесы" режиссеры любят играть с классикой. На сцене в исполнении Дмитрия Хоронько звучат композиции, которые Максим Дунаевский написал специально для спектакля. Актеры поют, танцуют и даже катаются на коньках.

Повесть Н. В. Гоголя меняется до неузнаваемости, при этом сохраняет главный посыл произведения: протест против бездуховности общества, против порядков, которые унижают человека морально, материально и физически.

В финале спектакля зрителям предлагается войти в гигантскую гоголевскую "Шинель", которую перед всем залом развернет Петрович — знаменитый петербургский портной, выполнивший роковой заказ Башмачкина.

В главной роли — Народная артистка РФ Ирина Алфёрова.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
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