Нашумевший роман "Два писателя, или Ключи от чердака" представили в Москве

На минувших выходных в книжном магазине "Библио-Глобус" на Лубянке состоялась презентация романа Марины Голубицкой "Два писателя, или Ключи от чердака".

Зал для презентаций на втором этаже книжного магазина едва вместил всех пришедших на встречу с автором. Здесь собрались друзья Марины Голубицкой, просто читатели и даже некоторые из героев её романа. О чём же, собственно, новая книга?

Это роман о тех самых "лихих девяностых", которые автору довелось прожить в Екатеринбурге, получив распределение после окончания мехмата МГУ. "Лирическая героиня" — это будто бы сама Марина Голубицкая, благополучная молодая женщина, недавняя московская студентка, оказавшаяся волею судьбы в чужом городе и пытающаяся "прирасти" на новом месте.

Эта книга — про ушедшую эпоху. Про людей. Про детей. Про юность. Про любовь. Про жизнь.

Роман посвящён Александру Верникову — известному екатеринбургскому писателю, добровольно ушедшему из жизни в сентябре 2018 года. Судя по воспоминаниям его знакомых, был он человеком сложным, далеко не всегда лицеприятным в отношениях, однако Марина не стала ничего приукрашивать и оставила в тексте всё как есть.

Основная интрига романа — это маскарад: многие герои книги выведены под вымышленными именами. Лишь некоторые — например, драматург Николай Коляда и поэт Борис Рыжий — фигурируют под своими собственными именами. И после первой публикации романа в журнале весь Екатеринбург гадал, кто есть кто, и спорил, похож ли прототип на героя. Некоторые персоны остались "неразгаданными" до сих пор, и автор не спешит открывать тайну.

На презентации Марина Голубицкая рассказала, что не стремилась стать писателем, но всегда считалась хорошим рассказчиком. И когда всё же начала писать, то не задумывалась о том, кто будет её читателями.

"Я жила в постоянном состоянии книжного нашествия. Стоило мне только закрыть крышку пианино или не убрать гладильную доску — на них тут же вырастали стопки книг. Мой муж покупал их постоянно. Поэтому я не считала нужным создавать новые тексты", — поведала Марина.

Несмотря на то, что в книге детально прописана действительность 1990-х годов, это не документалистика и не мемуары. "Два писателя, или Ключи от чердака" — это скорее роман-метафора, в котором всё — правда и всё — неправда одновременно. Но самое главное — автору удалось передать уникальную энергетику той сложной эпохи. Книга разбита на небольшие главы, читается очень легко и наверняка заинтересует не только жителей Екатеринбурга, но и многих, чья юность пришлась на то время.