В Московской консерватории сыграют произведения Шопена

20 ноября пианистка Полина Федотова выступит в Малом зале Московской консерватории с концертом, посвященным музыке Шопена. В программе — избранные вальсы и ноктюрны польского композитора.

Афиша концерта произведений Шопена

Творческая звезда Полины Федотовой блистает с детства — уже в 13 лет она стала лауреатом международного юношеского конкурса "Концертино-Прага". В 1987 году — после окончания Московской консерватории по классу Е. В. Малинина — продолжила совершенствование своих исполнительских навыков в ассистентуре-стажировке под руководством В. В. Кастельского. Сегодня пианистка успешно совмещает концертную деятельность с преподавательской, являясь профессором кафедры специального фортепиано под руководством профессора М. С. Воскресенского.

"Полина Федотова — необычайно интересный, обаятельный музыкант, чьи выступления неизменно привлекают тонких ценителей и любителей фортепианной музыки, — отмечает российская пресса. — Ее исполнительская манера лишена самоутверждения, но отмечена чувством стиля и прекрасным вкусом. Виртуозная техника пианистки растворяется в проникновенности и глубине трактовок".

В программе:

Шопен

Вальс Ми бемоль мажор соч.18

Вальс Ми бемоль мажор B. 133

Ноктюрн Ми бемоль мажор соч.9 №2

Два вальса соч.34

Три ноктюрна: Си мажор соч.9 №2, Си мажор соч.32 №1, Фа мажор соч.15 №1

Вальс Фа мажор соч.34 №3

Ноктюрн Ля бемоль мажор соч.32 №2

Вальс Ля бемоль мажор соч.42

Вальс Ми бемоль мажор В. 46

Три вальса соч.64

Два вальса соч.69

Вальс Соль бемоль мажор соч.70 №1

Вальс фа диез минор "Melancholique”

Вальс Ля бемоль мажор В. 21

Два вальса соч.70

Ноктюрн Ми мажор соч.62 №2

Вальс Ми мажор В. 44

Вальс ми минор соч. posth.

Начало концерта в 19:00.

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Адрес Малого зала Московской консерватории: Большая Никитская, 13.