20 ноября пианистка Полина Федотова выступит в Малом зале Московской консерватории с концертом, посвященным музыке Шопена. В программе — избранные вальсы и ноктюрны польского композитора.
Творческая звезда Полины Федотовой блистает с детства — уже в 13 лет она стала лауреатом международного юношеского конкурса "Концертино-Прага". В 1987 году — после окончания Московской консерватории по классу Е. В. Малинина — продолжила совершенствование своих исполнительских навыков в ассистентуре-стажировке под руководством В. В. Кастельского. Сегодня пианистка успешно совмещает концертную деятельность с преподавательской, являясь профессором кафедры специального фортепиано под руководством профессора М. С. Воскресенского.
"Полина Федотова — необычайно интересный, обаятельный музыкант, чьи выступления неизменно привлекают тонких ценителей и любителей фортепианной музыки, — отмечает российская пресса. — Ее исполнительская манера лишена самоутверждения, но отмечена чувством стиля и прекрасным вкусом. Виртуозная техника пианистки растворяется в проникновенности и глубине трактовок".
В программе:
Шопен
Начало концерта в 19:00.
Адрес Малого зала Московской консерватории: Большая Никитская, 13.
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