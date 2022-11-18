В театре "Модерн" покажут шекспировскую трагедию в постановке Юрия Грымова

26 ноября в театре "Модерн" — спектакль Юрия Грымова "Юлий Цезарь. LIVE".

Это спектакль о жажде власти и признания, огненной страсти и безрассудной любви, управляющей миллионами. Трагедия Уильяма Шекспира о римском императоре была настоящим "хитом" при его жизни. Спектакль театра "Модерн" сегодня тоже звучит современно и громко.

Режиссер совершает революцию, он выводит собственную сюжетную линию пьесы: заговорщики погибают сразу же в день убийства Цезаря! Чем же обернется для Рима такой поворот?…

Гай Юлий Цезарь, Марк Юний Брут, Марк Антоний — эти имена остались в памяти поколений не только благодаря гению Шекспира. Это символы. Символы жажды власти и той цены, которую правители готовы за нее заплатить.

Режиссер Юрий Грымов создал собирательный образ сегодняшнего мира — поэтому спектакль "Юлий Цезарь" звучит столь актуально. Более того, не политики, а Народ является главным героем постановки театра "Модерн".

Зрители становятся свидетелями пророчества. Герои бессмертной трагедии предсказывают человечеству его будущее: поступками людей будут руководить пороки и стремление к сиюминутной выгоде, а главному персонажу всей мировой истории — Народу — будет отведена роль игрушки в руках заговорщиков. Тем не менее, Народ вполне доволен, получая положенные ему "хлеб и зрелища". Смерть Юлия Цезаря вместо перемен и спасения приносит обществу Древнего Рима полный хаос.

Юрий Грымов: "Эта история случилась две тысячи лет назад и будет такой же еще через тысячу лет. Общество порой оказывается невероятно жестоким, обретая власть. Со времён Шекспира ничего не изменилось".

Режиссер-постановщик спектакля — Юрий Грымов

В главных ролях:

Пётр Ступин

Игорь Яцко

Любовь Новак

Алексей Багдасаров

Александр Толмачёв

Александр Мирлюнди (Жуков)

Леонид Трегуб

Начало спектакля в 19:00