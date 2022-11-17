В "Школе современной пьесы" пройдет творческий вечер Клары Новиковой

25 ноября на сцене Московского театра "Школа современной пьесы" пройдёт творческий вечер народной артистки России Клары Новиковой.
В 80-е годы Клара Новикова исполнила роль тети Сони, которая очень полюбилась зрителю. В то же время телевизионной площадкой для деятельности эстрадной артистки стала телепередача "Аншлаг". Первые годы работы она была единственной женщиной-юмористкой, наравне выступая с Геннадием Хазановым, Евгением Петросяном и Ефимом Шифриным.
В 1997 году была удостоена звания народной артистки РФ.
Клара Новикова сотрудничала с израильским театром "Гешер" и дебютировала в постановке "Поздняя любовь", созданной по мотивам произведений Исаака Башевиса-Зингера.
Сегодня народная артистка участвует в юмористической передаче "Аншлаг", гастролирует по России и за границей с авторской программой эстрадных монологов. Также в ее репертуаре — песни известных российских авторов и композиторов — Лоры Квинт, Екатерины Семеновой, Алексея Гарнизова.
В программе творческого вечера:
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