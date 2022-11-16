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"Кто выкинется, тот и муж": В театре "Модерн" сыграют "Женитьбу"

Культура

23 ноября на основной сцене театра "Модерн" Агафья Тихоновна Купердягина в исполнении Лолиты Милявской снова будет выбирать себе мужа.

Сцена из спектакля Женитьба
Сцена из спектакля Женитьба

Задача не из лёгких. Режиссёр спектакля Юрий Грымов объединил сразу три классических произведения:

  1. "Женитьбу" Гоголя,
  2. "Предложение" Чехова
  3. и "Женитьбу Бальзаминова" Островского.

Что общего у этих пьес, кроме темы брака? В каждой из них людьми правит не любовь, а исключительно поиск собственной выгоды. Кто-то женится от глобального одиночества, другому нужны лишь деньги, третий мечтает хвастать молодой женой в обществе, а кого-то и вовсе на семейную жизнь побуждают друзья…

Сохранив оригинальный авторский текст, Юрий Грымов перенес эти "вечные сюжеты" в сегодняшний день, с иронией показав "пороки" и нужды современного мира.

Юрий Грымов: "Для меня важно сочетать "несочетаемых" авторов. Их всех объединяет эта нелюбовь, и мы над ней смеемся. Все кандидаты на "руку и сердце" невесты — сердце отдавать не готовы, но с охотой протянут руку за выгодой. Персонажи спектакля "Женитьба" живут прошлым, они застряли в ностальгии, которая не дает им развиваться, образуя оковы".

Спектакль "Женитьба" заставит зрителей искренне улыбнуться и взглянуть по-новому на многие привычные вещи.

Режиссёр-постановщик — Юрий Грымов.

В ролях:

  • Лолита Милявская
  • Анастасия Светлова
  • Юрий Анпилогов
  • Александр Колесников
  • Алексей Багдасаров
  • Пётр Ступин
  • Любовь Новак
  • Сергей Аронин

Начало спектакля в 19:00

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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