"Кто выкинется, тот и муж": В театре "Модерн" сыграют "Женитьбу"

23 ноября на основной сцене театра "Модерн" Агафья Тихоновна Купердягина в исполнении Лолиты Милявской снова будет выбирать себе мужа.
Задача не из лёгких. Режиссёр спектакля Юрий Грымов объединил сразу три классических произведения:
Что общего у этих пьес, кроме темы брака? В каждой из них людьми правит не любовь, а исключительно поиск собственной выгоды. Кто-то женится от глобального одиночества, другому нужны лишь деньги, третий мечтает хвастать молодой женой в обществе, а кого-то и вовсе на семейную жизнь побуждают друзья…
Сохранив оригинальный авторский текст, Юрий Грымов перенес эти "вечные сюжеты" в сегодняшний день, с иронией показав "пороки" и нужды современного мира.
Юрий Грымов: "Для меня важно сочетать "несочетаемых" авторов. Их всех объединяет эта нелюбовь, и мы над ней смеемся. Все кандидаты на "руку и сердце" невесты — сердце отдавать не готовы, но с охотой протянут руку за выгодой. Персонажи спектакля "Женитьба" живут прошлым, они застряли в ностальгии, которая не дает им развиваться, образуя оковы".
Спектакль "Женитьба" заставит зрителей искренне улыбнуться и взглянуть по-новому на многие привычные вещи.
Режиссёр-постановщик — Юрий Грымов.
В ролях:
Начало спектакля в 19:00
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