Жители Новосибирска скупили все билеты на "ЛГБТ"-спектакль с усатой принцессой

Неожиданным успехом у зрителей Новосибирска обернулся детский спектакль "Принцесса и Людоед". Они скупили все билеты на его ближайшую постановку, которая состоится 20 ноября, пишет atas.info.

Столь популярным этот детский спектакль стал после поступившей на него жалобы от анонимных ценителей культуры, которым показалось, что в спектакле есть пропаганда ЛГТБ. На такую мысль анонимов навела главная героиня постановки, которую играет усатый мужчина, одетый в женское платье.

Теперь для проверки спектакля должны приехать представители министерства.

Зрители, которые жаждут своими глазами посмотреть ставшую очень популярной постановку, могут сделать это 10 декабря, если поторопятся — даже на эту дату в зале осталась всего пара свободных мест.