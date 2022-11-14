21 ноября 2022 года в галерее-музее признанного мастера скульптуры и живописи Н. Б. Никогосяна состоится особенный концерт: в этот вечер прозвучит камерная музыка немецких композиторов для флейты, фортепиано и виолончели.
На сцену выйдут известные, полюбившиеся публике музыканты:
чтобы исполнить шедевры
"Мы двигаемся дальше по маршруту нашего путешествия в рамках цикла "Чистая Классика", — говорит Виктор Ямпольский, автор и руководитель проекта. — Начав с Моцарта, мы обязаны вернуться к истокам академической классической музыки, а именно к творчеству Баха. В концерте прозвучат две сонаты: флейтовая и виолончельная, обе являются непревзойденными шедеврами камерной музыкальной литературы. Также в концерте прозвучит самое значительное произведение флейтового репертуара, вариации Шуберта на тему песни из вокального цикла Прекрасная Мельничиха, "Засохшие цветы" и Трио Вебера для флейты, виолончели и фортепиано. Эта программа мне представляется очень стройной, законченной и изысканной, благодаря такому сочетанию авторов и инструментов".
Публику ждут незабываемые музыкальные переживания, связанные с евангельскими образами в сонатах Баха, неразделенной любви и одиночества в музыке Шуберта и поэтической пасторали трио Вебера.
Исполнители:
Цикл концертов организован фондом поддержки развития проектов в области культуры "Мост Искусств" в сотрудничестве с "Радио Орфей" и Галереей Нико.
Начало в 19:30.
Адрес: Москва, Большой Тишинский пер., д.19, стр. 1
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