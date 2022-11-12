"Музыкальная библия" прозвучит в Московской консерватории

Среди любителей классической музыки есть мнение, что звучание органа умиротворяет, успокаивает и помогает сосредоточиться. Если это то, что вам сейчас нужно, приглашаем 14 ноября в Малый зал Консерватории.

Афиша концерта Музыкальная библия

Заслуженный артист России, известный виолончелист и органист Александр Князев выступит в дуэте с талантливой оперной певицей Кристиной Эшба.

Весь вечер в исполнении "короля инструментов" и яркого, глубоко сопрано будет звучать музыка Баха.

Александр Князев окончил Московскую консерваторию по классу виолончели. Ученик А. К. Федорченко. Окончил также Нижегородскую консерваторию по классу органа у профессора Г. И. Козловой. Солист Московской филармонии (с 1989 г.).

Концертирует как виолончелист и органист. Записал свыше 30 компакт-дисков (И.С. Бах, Р. Шуман, И. Брамс, Ф. Шопен, М. Регер). В числе творческих достижений — "Искусство фуги" Баха, Шесть сюит Баха для виолончели соло (исполнены в один вечер в Большом зале Московской консерватории, 2000 г.), запись Чаконы Баха в версии для виолончели, а также всех сонат Регера для виолончели и фортепиано (во Франции, с Э. Оганесяном). Гастролирует во многих странах мира. Выступает с Ю. А. Башметом, В. В. Третьяковым, В. Репиным, В. Т. Спиваковым, В. Афанасьевым, М. С. Воскресенским, Н. Л. Луганским, Б. Березовским, Е. Леонской и др. Автор виолончельных транскрипций Пятой сонаты Л. ван Бетховена для скрипки и фортепиано, Дуэта A dur Ф. Шуберта, Скерцо c moll Брамса.

В 1995–2004 гг. преподавал в Московской консерватории (класс виолончели). Среди учеников: О. Бугаев, Р. Комачков.

Проводит мастер-классы в Испании, Франции, Республике Корея, Италии, на Филиппинах. Член жюри Международного конкурса виолончелистов им. П. И. Чайковского в Москве (1998, 2002). Лауреат того же конкурса (1978, 1990, 3-я и 2-я премии), а также конкурсов в Италии (Флоренция, 1979; Сицилия, 1987) и ЮАР (Претория, 1992, 1-я премия).

Кристина Эшба окончила Российскую государственную академию музыки имени Гнесиных по классу академического вокала в 2012 году.

В 2010 году представила Республику Абхазия во II Международном фестивале молодых исполнителей классической музыки "Восходящие звезды в Кремле", проходившего в Александровском зале Большого Кремлевского Дворца по инициативе и под патронатом супруги Президента РФ Светланы Медведевой.

Лауреат всероссийских открытых и международных конкурсов, включая конкурсы "Серебряный голос" и "Надежда романсиады". Участница престижного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". В репертуаре — оперные арии русских и зарубежных композиторов, романсы.

В октябре 2014 году она открыла новые грани своего таланта, став дипломантом Международного конкурса вокалистов имени М. Магомаева — престижнейшего смотра вокалистов, способных проявить своё дарование, талант и мастерство в исполнении как классического, так и эстрадного репертуара.

В октябре 2014 года состоялся блистательный дебют Кристины Эшба в качестве приглашенной солистки Большого театра. Восходящая, но уже заявившая о себе оперная звезда из Абхазии Кристина Эшба выступила в завершении Первого международного музыкального фестиваля "Барокко. Путешествие в Италию". Концерт прошел на сцене Бетховенского зала ГАБТ при полном аншлаге и вызвал восторг у взыскательной московской публики. Обладательница феноменального колоратурного сопрано, Кристина Эшба виртуозно исполнила арию Арбаче "Son qual nave" из оперы "Артаксеркс" (Риккардо Броски). Радость встречи с талантом, необходимым для исполнения этой сложнейшей барочной арии, филигранность, искренность и великолепные вокальные данные Кристины Эшба покорили Бетховенский зал Большого театра.

В программе:

Бах

Партита №6 для клавира ми минор

Токката для клавира ми минор (версия для органа А. Князева)

Избранные арии

Начало в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала Консерватории: Большая Никитская, 13