В Школе современной пьесы пройдет спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина"

18 ноября в театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина".

Сцена из спектакля Спасти камер-юнкера Пушкина

"Ты что, Пушкина не любишь?"

Драматург Михаил Хейфец и режиссёр Иосиф Райхельгауз предлагают вам изменить ход исторических событий и вернуть классика к жизни.

Главный герой, Михаил Питунин, с детства терпеть не мог Пушкина. А потом встретил девушку мечты…и стал читать для неё стихотворения великого поэта.

Ненависть превратилась в любовь: герои решили спасти камер-юнкера.

В ролях:

Валерия Ланская,

Александр Овчинников,

Татьяна Циренина,

Иван Мамонов,

Николай Голубев.

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".

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