Международный фестиваль памяти Олега Кагана пройдет в Московской консерватории

C 12 по 26 ноября в консерватории будет проходить Международный фестиваль "Посвящение Олегу Кагану".

Память о выдающемся музыканте — скрипаче, профессоре Московской консерватории — неизменно хранит его семья, его коллеги по сцене, друзья. За свою короткую жизнь, всего 43 года, Олег Каган успел выиграть ряд престижных международных конкурсов, добиться признания у публики и в кругу профессионалов, завоевать уважение со стороны крупнейших композиторов-современников. Многие отзывались о нём как о гении, говоря, что впечатление от его игры остается неизгладимым в течение многих лет.

В этом году программа фестивальных концертов посвящена 80-летию выдающейся виолончелистки с мировым именем, Народной артистки России, профессора Московской консерватории Наталии Гутман — супруги и творческого партнера Олега Кагана. Они много вместе выступали в камерных ансамблях, и эта сторона их творчества получила отражение в выборе музыкальных произведений для программ нынешнего празднования.

12 ноября фестиваль откроет вечер с участием одного из ближайших друзей и соратников Олега Кагана и Наталии Гутман — Народного артиста СССР Юрия Башмета и коллектива "Солисты Москвы" под его руководством. Прозвучат сочинения Баха, Грига, Бодрова.

19 ноября в Малом зале выступит ансамбль солистов "Концертино", который исполнит камерные сочинения Шуберта, Малера, Бриттена, Дюбуа.

26 ноября, на закрытии фестиваля, в программе будет представлена русская музыка. Прозвучат трио Аренского, Рахманинова, Шостаковича. Романсы Рахманинова исполнит певица Ольга Дьячковская.

В каждом из трёх концертов будет участвовать скрипач Святослав Мороз, продолжатель музыкальной династии Каган-Гутман.

Начало концертов в 19:00.

Билеты на сайте Московской консерватории