Международный фестиваль памяти Олега Кагана пройдет в Московской консерватории

C 12 по 26 ноября в консерватории будет проходить Международный фестиваль "Посвящение Олегу Кагану".
Память о выдающемся музыканте — скрипаче, профессоре Московской консерватории — неизменно хранит его семья, его коллеги по сцене, друзья. За свою короткую жизнь, всего 43 года, Олег Каган успел выиграть ряд престижных международных конкурсов, добиться признания у публики и в кругу профессионалов, завоевать уважение со стороны крупнейших композиторов-современников. Многие отзывались о нём как о гении, говоря, что впечатление от его игры остается неизгладимым в течение многих лет.
В этом году программа фестивальных концертов посвящена 80-летию выдающейся виолончелистки с мировым именем, Народной артистки России, профессора Московской консерватории Наталии Гутман — супруги и творческого партнера Олега Кагана. Они много вместе выступали в камерных ансамблях, и эта сторона их творчества получила отражение в выборе музыкальных произведений для программ нынешнего празднования.
В каждом из трёх концертов будет участвовать скрипач Святослав Мороз, продолжатель музыкальной династии Каган-Гутман.
Начало концертов в 19:00.
Билеты на сайте Московской консерватории
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