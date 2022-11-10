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11 ноября в ЦАТРА состоится вечер-посвящение героям России "Наши маяки"

Культура

11 ноября 2022 года в 19:00 на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится вечер-посвящение героям России под символичным названием "Наши маяки".

11 ноября в ЦАТРА состоится вечер-посвящение героям России "Наши маяки"

Зрителями концерта станут родные военнослужащих, матери и жены мобилизованных. Для них выступят

  • Народная артистка СССР Людмила Чурсина,
  • Народный артист России Валерий Абрамов,
  • Заслуженные артисты России Алиса Богарт,
  • Александр Топчий,
  • артистка Театра Армии автор и исполнительница песен, Заслуженная артистка Чеченской республики Анна Осипова — певица Юта.

Ведущими концерта станут Народные артисты России Ольга Богданова и Артём Каминский.

В программе вечера прозвучат самые душевные, самые тёплые и всенародно любимые песни "Синий платочек", "Журавли", "Тёмная ночь" и многие другие.

Главная идея вечера — связь времен и поколений.

Так, стихотворения поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны Константина Симонова и Семена Гудзенко будут звучать наряду с произведениями современных поэтов Донбасса Елизаветы Хаплановой, Дмитрия Мельникова и других.

После концерта матери и жены мобилизованных примут участие в дружеском чаепитии с Народным артистом России Александром Домогаровым.

Режиссёр концерта — Заслуженный артист РФ Андрей Бадулин.

Музыкальный руководитель — Рубен Затикян.

Хореограф — Ольга Якименко.

Педагог по вокалу — Светлана Муханова.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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