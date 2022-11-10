11 ноября в ЦАТРА состоится вечер-посвящение героям России "Наши маяки"

11 ноября 2022 года в 19:00 на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится вечер-посвящение героям России под символичным названием "Наши маяки".
Зрителями концерта станут родные военнослужащих, матери и жены мобилизованных. Для них выступят
Ведущими концерта станут Народные артисты России Ольга Богданова и Артём Каминский.
В программе вечера прозвучат самые душевные, самые тёплые и всенародно любимые песни "Синий платочек", "Журавли", "Тёмная ночь" и многие другие.
Главная идея вечера — связь времен и поколений.
Так, стихотворения поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны Константина Симонова и Семена Гудзенко будут звучать наряду с произведениями современных поэтов Донбасса Елизаветы Хаплановой, Дмитрия Мельникова и других.
После концерта матери и жены мобилизованных примут участие в дружеском чаепитии с Народным артистом России Александром Домогаровым.
Режиссёр концерта — Заслуженный артист РФ Андрей Бадулин.
Музыкальный руководитель — Рубен Затикян.
Хореограф — Ольга Якименко.
Педагог по вокалу — Светлана Муханова.
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