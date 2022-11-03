Шнейдеров:западному зрителю может понравиться фильм "Майор"

Кинокритик, теле- и радиоведущий Давид Шнейдеров считает, что в России есть фильмы и сериалы, которые могут привлечь западного зрителя.

"Безусловно, "Майор” Быкова, "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов”. "Ван Гоги” Сергея Ливнева. Это вполне конкурентоспособные фильмы. Слава, честь и гордость России — это наше авторское кино", — приводит его слова Общественная Служба Новостей.

В частности, эксперт отметил таких российских режиссёров, как:

Алексея Германа;

Ивана Твердовского;

Сергея Ливнева;

Александра Сокурова;

Андрея Звягинцева.