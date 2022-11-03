Кинокритик, теле- и радиоведущий Давид Шнейдеров считает, что в России есть фильмы и сериалы, которые могут привлечь западного зрителя.
"Безусловно, "Майор” Быкова, "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов”. "Ван Гоги” Сергея Ливнева. Это вполне конкурентоспособные фильмы. Слава, честь и гордость России — это наше авторское кино", — приводит его слова Общественная Служба Новостей.
В частности, эксперт отметил таких российских режиссёров, как:
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