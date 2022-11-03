В Школе современной пьесы покажут "Лондонский треугольник"

12 ноября в театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Лондонский треугольник".

XIX век, Лондон. Николай Огарев с женой приезжают в гости к своему старому приятелю, Александру Герцену. Они общаются, вспоминают былые времена, создают ”Колокол”, живут так, как мечтали бы многие. Внезапно нахлынувшая страсть между Герценым и Тучковой не поддается объяснению. Главные герои, великие писатели, публицисты, лучшие друзья! На пороге их дружбы встает она — Натали Тучкова — вершина этого лондонского треугольника, вершина того самого всеразрушающего эгоизма. Ради чего? Ради любви, страсти, детей или мечтаний о простом человеческом счастье? Что движет этой женщиной? Какие демоны терзают её внутри?

История любви, отравляющей все вокруг, история отношений, из которых выбраться без потерь невозможно.

Атмосфера позапрошлого столетия передана в полной мере: невероятные платья Натали Тучковой, декорации дома великих писателей и музыка Шопена переносят зрителей в Лондон XIX века.

В ролях:

Александр Галибин,

Джульетта Геринг,

Вадим Колганов.

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".

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