9 ноября в "Школе современной пьесы" покажут "Заднюю часть слона"

9 ноября в театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Задняя часть слона".

"У Кальдерона пьеса была — "Жизнь есть сон". А наша жизнь, как вот этот слон. Такая же серая, тяжелая, убогая. Дышать трудно…"

Любой выдающийся артист может оказаться в "задней части слона"…

Главный герой, Матвей Матвеевич Запорожец, играет не Гамлета, не Ахиллеса, и даже не Акакия Акакиевича из гоголевской "Шинели". Его роль — задняя часть слона на детском утреннике.

Однажды к нему приходят "вежливые люди", и как в известном кинофильме "Джентльмены удачи", делают предложение, от которого невозможно отказаться: сыграть другого человека, но не на сцене, а в жизни, чтобы помочь раскрыть одну тайну, от которой зависит будущее…

В главной роли — комедийный артист Юрий Чернов!

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