2, 3 и 4 ноября "Школа современной пьесы" приглашает в путешествие по Трубе

2, 3 и 4 ноября в театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "На Трубе".
Вас ждет невероятное погружение в историю. Семь знаменитых артистов оживят мифы и легенды конца XIX — начала XX столетия. Вы почувствуете себя студентом и отметите Татьянин день, побываете на свадьбе у Чайковского, станете свидетелем убийства в таинственном и мрачном подземелье, послушаете речь Достоевского и познакомитесь с Люсьеном Оливье. В XIX веке в Доме на Трубе находился ресторан "Эрмитаж", где знаменитый шеф-повар придумал одноимённый салат, который в конце спектакля предлагают всем зрителям вместе с бокалом шампанского. Вы увидите отрывки из жизни Чехова и Толстого и в финале переместитесь в ресторан Люсьена Оливье, где для вас выступят Шаляпин, Вертинский, а артистки кабаре станцуют зажигательный канкан!
Билеты, купленные в сектор Оливье+ужин, включают в себя ужин с заявленным актером после окончания спектакля:
В ролях:
и другие.
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