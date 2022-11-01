2, 3 и 4 ноября "Школа современной пьесы" приглашает в путешествие по Трубе

2, 3 и 4 ноября в театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "На Трубе".

Сцена из спектакля На Трубе

Вас ждет невероятное погружение в историю. Семь знаменитых артистов оживят мифы и легенды конца XIX — начала XX столетия. Вы почувствуете себя студентом и отметите Татьянин день, побываете на свадьбе у Чайковского, станете свидетелем убийства в таинственном и мрачном подземелье, послушаете речь Достоевского и познакомитесь с Люсьеном Оливье. В XIX веке в Доме на Трубе находился ресторан "Эрмитаж", где знаменитый шеф-повар придумал одноимённый салат, который в конце спектакля предлагают всем зрителям вместе с бокалом шампанского. Вы увидите отрывки из жизни Чехова и Толстого и в финале переместитесь в ресторан Люсьена Оливье, где для вас выступят Шаляпин, Вертинский, а артистки кабаре станцуют зажигательный канкан!

Билеты, купленные в сектор Оливье+ужин, включают в себя ужин с заявленным актером после окончания спектакля:

2 ноября — ужин с заслуженным артистом РФ Вадимом Колгановым;

3 ноября — ужин с народной артисткой РФ Ириной Алфёровой;

4 ноября — ужин с народной артисткой РФ Еленой Санаевой.

В ролях:

Александр Галибин,

Ирина Алферова,

Татьяна Веденеева,

Юрий Чернов,

Джульетта Геринг,

Вадим Колганов

и другие.

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