Социальная сеть "Одноклассники" и "Культура.РФ" представили подкасты о фольклоре и русских традициях. Причиной послужила всероссийская акция "Ночь искусств", отметили в компании.
"С первого по пятое ноября в официальной группе "Культура.РФ" появятся подкасты, которые позволят узнать, например, как женщины ухаживали за собой, почему носили
кокошник, колядовали и гадали", — сказали представители "ОК".
В корпорации анонсировали 23 подкаста "Культура и быт на Руси". Каждый выпуск длится от двух до пяти минут. Также в "Одноклассниках" традиционно создали тематические рамки для аватара. Например, "Затейник-сказочник", "Любитель сказок", "Мастер пословиц".
Ранее "ОК" и "Культра.РФ" призвали пользователей принять участие в квизе об известной поэтессе Марине Цветаевой. Тест состоял из 10 вопросов. Пользователи выяснили, насколько хорошо они знают лирику этого автора.
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