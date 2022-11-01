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"Одноклассники" и "Культура.РФ" создали серию подкастов о жизни на Руси

Культура

Социальная сеть "Одноклассники" и "Культура.РФ" представили подкасты о фольклоре и русских традициях. Причиной послужила всероссийская акция "Ночь искусств", отметили в компании.

"Одноклассники" и "Культура.РФ" создали серию подкастов о жизни на Руси

"С первого по пятое ноября в официальной группе "Культура.РФ" появятся подкасты, которые позволят узнать, например, как женщины ухаживали за собой, почему носили
кокошник, колядовали и гадали", — сказали представители "ОК".

В корпорации анонсировали 23 подкаста "Культура и быт на Руси". Каждый выпуск длится от двух до пяти минут. Также в "Одноклассниках" традиционно создали тематические рамки для аватара. Например, "Затейник-сказочник", "Любитель сказок", "Мастер пословиц".

Ранее "ОК" и "Культра.РФ" призвали пользователей принять участие в квизе об известной поэтессе Марине Цветаевой. Тест состоял из 10 вопросов. Пользователи выяснили, насколько хорошо они знают лирику этого автора.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Сергей Каргашин
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