30 октября в Московской консерватории вечер камерной музыки

30 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет камерный вечер: на сцену выйдут талантливые музыканты, хорошо известные меломанам — виолончелист Рустам Комачков, пианист Евгений Стародубцев и скрипачка Юлия Игонина.
Для взыскательной столичной публики прозвучат сочинения Л. ван Бетховена, Р. Шумана, Я. Сибелиуса, С. В. Рахманинова.
Рустам Комачков — один из самых одарённых виолончелистов своего поколения. Ведёт обширную концертную деятельность как солист и в составе камерных ансамблей. Гастролировал в городах России, в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Южной Корее, Аргентине и других странах, выступал во многих известных концертных залах мира.
Учился МССМШ им. Гнесиных, музыкальное училище им. Гнесиных, Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку МГК.
Постоянный участник таких престижных фестивалей, как "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", "Левитанский фестиваль в Плёсе" и многих других. Сотрудничал с известными дирижёрами: Владимиром Федосеевым, Александром Сладковским, Теодором Курентзисом, Владимиром Вербицким, Денисом Лотоевым и другими. Гастролировал в городах России, а также в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Южной Корее, Аргентине и других странах.
Евгений Стародубцев — "художник фортепиано", "хореограф клавиатуры" — так в зарубежной прессе называют пианиста Евгения Стародубцева. На счету музыканта множество побед на международных конкурсах — таких, как "Cidade do Porto" (Португалия), "Jean Francaix" (Франция), "A.M.A. Calabria" (Италия). Ему рукоплескали слушатели в концертных залах по всей Европе. Ценители музыкального искусства были восхищены выступлением пианиста на Музыкальном фестивале памяти Д. Шостаковича в Амстердаме (2007).
Окончил ЦМШ при Московской консерватории, Московскую консерваторию и аспирантуру там же.
Юлия Игонина — одна из самых заметных и ярких российских музыкантов. Многогранный репертуар скрипачки включает в себя множество произведений разных эпох — более 30 концертов для скрипки с оркестром, сонаты, концертные пьесы. Окончила Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку в классе Народного артиста СССР, профессора Э. Д. Грача.
Начало в 19:00.
Адрес: Москва, Большая Никитская, 13/6
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