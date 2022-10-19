20 октября в Московской консерватории выступит струнный квартет им. Берлинского

20 октября в Малом зале консерватории слушателей ждет встреча с коллективом, название которого носит имя выдающегося виолончелиста, педагога и основателя Квартета имени Бородина Валентина Александровича Берлинского.

Афиша струнного квартета им. Берлинского

Ансамбль появился в 2016 году и объединил молодых музыкантов — лауреатов международных конкурсов, солистов и концертмейстеров известных московских оркестров:

Роман Филипов (скрипка),

Федор Калашников (скрипка),

Павел Романенко (альт),

Михаил Калашников (виолончель).­

Квартет имени Берлинского является победителем IV Международного конкурса камерных ансамблей имени Н. Г. Рубинштейна в Москве (2021). Регулярно выступает в разных городах России и на лучших площадках Москвы, является участником абонементов Московской филармонии и Московской консерватории.

В концерте принимают участие одаренные музыканты Ева Геворгян (фортепиано) и Алексей Мазур (флейта). В программе — Франк, Кодай и Фут.

В программе:

С. Франк, Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели фа минор

З. Кодай, Квартет №1 для двух скрипок, альта и виолончели, соч. 2

А. Фут, Ноктюрн для флейты и струнного квартета

Начало в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала Консерватории: Москва, Большая Никитская, 13.