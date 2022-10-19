20 октября в Московской консерватории выступит струнный квартет им. Берлинского

20 октября в Малом зале консерватории слушателей ждет встреча с коллективом, название которого носит имя выдающегося виолончелиста, педагога и основателя Квартета имени Бородина Валентина Александровича Берлинского.
Ансамбль появился в 2016 году и объединил молодых музыкантов — лауреатов международных конкурсов, солистов и концертмейстеров известных московских оркестров:
Квартет имени Берлинского является победителем IV Международного конкурса камерных ансамблей имени Н. Г. Рубинштейна в Москве (2021). Регулярно выступает в разных городах России и на лучших площадках Москвы, является участником абонементов Московской филармонии и Московской консерватории.
В концерте принимают участие одаренные музыканты Ева Геворгян (фортепиано) и Алексей Мазур (флейта). В программе — Франк, Кодай и Фут.
В программе:
Начало в 19:00.
Билеты по ссылке
Адрес Малого зала Консерватории: Москва, Большая Никитская, 13.
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