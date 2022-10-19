Театр "Модерн" представил премьеру спектакля Юрия Грымова "Леонардо"

17 октября в театре "Модерн" состоялся первый зрительский показ спектакля Юрия Грымова "Леонардо". Пьесу написал драматург Александр Шишов по мотивам романа Дмитрия Мережковского "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи".

Постановка Юрия Грымова — это историческая хроника, художественное осмысление и философские размышления о феномене эпохи Возрождения, трагедии человеческого духа и тонкой грани между Добром и Злом, как в одном человеке могут уживаться и Христос, и Антихрист.

На два с половиной часа зритель переносится в Италию конца 15-го — начала 16-го веков. Милан, Флоренция, Рим. Время, когда правит самый воинственный в истории католической церкви папа — Юлий II. Когда религиозный фанатик Савонарола разводит свой "костёр тщеславия" и сжигает произведения искусства. Когда буйствуют чума и "французская болезнь". Смрад и мракобесие. И на фоне этого ужаса происходит чудо. Ренессанс. Творят Рафаэль и Микеланджело. Леонардо да Винчи пишет свои великие произведения — "Тайную вечерю" и "Мону Лизу". И всё это происходит на глазах у изумлённой публики.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "В спектакле "Леонардо" мы попытаемся погрузить зрителя в атмосферу созидания, вместе с великими мастерами эпохи прожить рождение подлинных произведений искусства".

По словам Грымова, да Винчи не его любимый художник. Он, скорее, алхимик, первый, кто получил разрешение Церкви на препарирование человека.

Леонардо в исполнении Дмитрия Бозина красив и пластичен, "не от мира сего". Он гений, но какой-то не добрый. Никто и ничто не должно отвлекать его от творчества и научных изысканий. Богоподобный человек и Антихрист в одном лице.

ДМИТРИЙ БОЗИН: "Юрий Грымов очень здорово мыслит метафорами. А метафоры для меня — это самое важное в театре. Мы ни разу не взяли в руки кисть и краски, но природа творчества художника проявлена невероятно точно и объёмно через наши тела и моё постоянное взаимодействие с картиной, моделью, с белым листом бумаги".

Лиза Джоконда, её любовь и смерть, конфликт Леонардо с Микеланджело, Рафаэль, Зароастр, герцог Моро, Король Франциск, дама с горностаем и даже русские иконописцы — спектакль насыщен героями и событиями.

В атмосферу Средневековья помогают погрузиться великолепная музыка и костюмы того времени, которые в деталях воспроизвела художник Ирэна Белоусова.

Йосси Тавор, культуролог, ведущий радио "Орфей":

"У меня такое ощущение, что Грымов создаёт ультимативный, тотальный театр, когда всё работает только в одно — в театр. С одной стороны традиции русского театра с размышлениями, большими паузами. А с другой - постоянное действо, которое тебя затягивает. Но самое важное, что этот театр предназначен для интеллигентного зрителя, который проводит ассоциативные параллели между тем, что происходит и его знаниями. Да, это Дмитрий Мережковский, но Грымов ищет собственные параллели. И это великолепно, потому что он заставляет тебя мыслить, сопереживать. У меня нет ощущения, что прошли два часа или три, мне всё равно сколько. Это действо, в котором ты хочешь жить".

Ближайшие показы: 24, 27 октября, 4 ноября.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

Дмитрий Бозин

Юрий Анпилогов

Жанна Чирва

Алексей Багдасаров

Александр Толмачёв

Богдан Щукин

Мария Орлова

Маина Чижевская и др.

Фото Александры Левчук