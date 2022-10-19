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Театр "Модерн" представил премьеру спектакля Юрия Грымова "Леонардо"

Культура

17 октября в театре "Модерн" состоялся первый зрительский показ спектакля Юрия Грымова "Леонардо". Пьесу написал драматург Александр Шишов по мотивам романа Дмитрия Мережковского "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи".

Театр "Модерн" представил премьеру спектакля Юрия Грымова "Леонардо"

Постановка Юрия Грымова — это историческая хроника, художественное осмысление и философские размышления о феномене эпохи Возрождения, трагедии человеческого духа и тонкой грани между Добром и Злом, как в одном человеке могут уживаться и Христос, и Антихрист.

На два с половиной часа зритель переносится в Италию конца 15-го — начала 16-го веков. Милан, Флоренция, Рим. Время, когда правит самый воинственный в истории католической церкви папа — Юлий II. Когда религиозный фанатик Савонарола разводит свой "костёр тщеславия" и сжигает произведения искусства. Когда буйствуют чума и "французская болезнь". Смрад и мракобесие. И на фоне этого ужаса происходит чудо. Ренессанс. Творят Рафаэль и Микеланджело. Леонардо да Винчи пишет свои великие произведения — "Тайную вечерю" и "Мону Лизу". И всё это происходит на глазах у изумлённой публики.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "В спектакле "Леонардо" мы попытаемся погрузить зрителя в атмосферу созидания, вместе с великими мастерами эпохи прожить рождение подлинных произведений искусства".

По словам Грымова, да Винчи не его любимый художник. Он, скорее, алхимик, первый, кто получил разрешение Церкви на препарирование человека.

Леонардо в исполнении Дмитрия Бозина красив и пластичен, "не от мира сего". Он гений, но какой-то не добрый. Никто и ничто не должно отвлекать его от творчества и научных изысканий. Богоподобный человек и Антихрист в одном лице.

ДМИТРИЙ БОЗИН: "Юрий Грымов очень здорово мыслит метафорами. А метафоры для меня — это самое важное в театре. Мы ни разу не взяли в руки кисть и краски, но природа творчества художника проявлена невероятно точно и объёмно через наши тела и моё постоянное взаимодействие с картиной, моделью, с белым листом бумаги".

Лиза Джоконда, её любовь и смерть, конфликт Леонардо с Микеланджело, Рафаэль, Зароастр, герцог Моро, Король Франциск, дама с горностаем и даже русские иконописцы — спектакль насыщен героями и событиями.

В атмосферу Средневековья помогают погрузиться великолепная музыка и костюмы того времени, которые в деталях воспроизвела художник Ирэна Белоусова.

Йосси Тавор, культуролог, ведущий радио "Орфей":

"У меня такое ощущение, что Грымов создаёт ультимативный, тотальный театр, когда всё работает только в одно — в театр. С одной стороны традиции русского театра с размышлениями, большими паузами. А с другой - постоянное действо, которое тебя затягивает. Но самое важное, что этот театр предназначен для интеллигентного зрителя, который проводит ассоциативные параллели между тем, что происходит и его знаниями. Да, это Дмитрий Мережковский, но Грымов ищет собственные параллели. И это великолепно, потому что он заставляет тебя мыслить, сопереживать. У меня нет ощущения, что прошли два часа или три, мне всё равно сколько. Это действо, в котором ты хочешь жить".

Ближайшие показы: 24, 27 октября, 4 ноября.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

  • Дмитрий Бозин
  • Юрий Анпилогов
  • Жанна Чирва
  • Алексей Багдасаров
  • Александр Толмачёв
  • Богдан Щукин
  • Мария Орлова
  • Маина Чижевская и др.

Фото Александры Левчук

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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