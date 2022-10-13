21 октября в Московском театре "Школа современной пьесы" пройдёт спектакль "Дурочка и зэк".
Трогательная история любви двух героев, между которыми, казалось бы, нет ничего общего. И чем дольше они общаются и рассказывают истории из жизни, тем больше осознают, что их встреча не случайна. Она мечтает путешествовать, и он, она отличается от других, и он, она одинока…и он одинок…
Не это ли настоящая любовь — добрая и искренняя, фантастичная и забавная, подтверждающая теорию притяжения противоположностей?
Постановка режиссёра Виктории Печерниковой по пьесе Владимира Лидского не оставит вас равнодушными!
Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".
В ролях:
Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.