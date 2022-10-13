В "Школе современной пьесы" Дурочка полюбила зэка

21 октября в Московском театре "Школа современной пьесы" пройдёт спектакль "Дурочка и зэк".

Сцена из спектакля Дурочка и зэк

Трогательная история любви двух героев, между которыми, казалось бы, нет ничего общего. И чем дольше они общаются и рассказывают истории из жизни, тем больше осознают, что их встреча не случайна. Она мечтает путешествовать, и он, она отличается от других, и он, она одинока…и он одинок…

Не это ли настоящая любовь — добрая и искренняя, фантастичная и забавная, подтверждающая теорию притяжения противоположностей?

Постановка режиссёра Виктории Печерниковой по пьесе Владимира Лидского не оставит вас равнодушными!

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".

В ролях:

Елена Санаева,

Иван Мамонов,

Татьяна Циренина.

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Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.