В театре "Школа современной пьесы" — "Ангелы вышли покурить"

В театре "Школа современной пьесы" 15, 22 и 23 октября пройдёт спектакль "Ангелы вышли покурить".

Сцена из спектакля Ангелы вышли покурить

Если вы сомневаетесь, есть ли на свете чудеса, то эта постановка для вас: Павел, отрицающий знаки судьбы, нашёл в своём доме икону. Событие стало потрясением для всех. Игуменья понимает, что такая находка — возможность повысить статус монастыря.

"Ангелы вышли покурить" — спектакль о самой жизни. Той самой, которую чувствуешь на кончиках пальцев. О её разных попытках проявиться и о том, как она вдруг может полноценно случиться с человеком, когда ему 50. Это рассуждение об истинной вере (не о религии) и о роли любви на пути к ней. Спектакль — ёмкое повествование о скитаниях души и спасительном обретении ею смысла"

Вопрос веры и неверия оказывается вопросом выбора жизненного пути.

Поверит ли главный герой в чудодейственную силу иконы?

В ролях:

Александр Галибин/Олег Царёв,

Джульетта Геринг/Ирина Линдт,

Иван Мамонов,

Татьяна Циренина,

Екатерина Лисицына,

Виктория Вязовская,

Мария Раевская.

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Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1