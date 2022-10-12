В театре "Школа современной пьесы" — "Ангелы вышли покурить"

В театре "Школа современной пьесы" 15, 22 и 23 октября пройдёт спектакль "Ангелы вышли покурить".
Если вы сомневаетесь, есть ли на свете чудеса, то эта постановка для вас: Павел, отрицающий знаки судьбы, нашёл в своём доме икону. Событие стало потрясением для всех. Игуменья понимает, что такая находка — возможность повысить статус монастыря.
"Ангелы вышли покурить" — спектакль о самой жизни. Той самой, которую чувствуешь на кончиках пальцев. О её разных попытках проявиться и о том, как она вдруг может полноценно случиться с человеком, когда ему 50. Это рассуждение об истинной вере (не о религии) и о роли любви на пути к ней. Спектакль — ёмкое повествование о скитаниях души и спасительном обретении ею смысла"
Вопрос веры и неверия оказывается вопросом выбора жизненного пути.
Поверит ли главный герой в чудодейственную силу иконы?
В ролях:
Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.