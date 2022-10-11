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Ренессанс в театре "Модерн": большая премьера спектакля Юрия Грымова "Леонардо"

Культура

17, 24 и 27 октября Московский драматический театр "Модерн" представит премьеру масштабного спектакля "Леонардо" (режиссёр Юрий Грымов).

Ренессанс в театре "Модерн": большая премьера спектакля Юрия Грымова "Леонардо"

"Леонардо" — вторая часть трилогии "Антихрист и Христос" ("Пётр", "Леонардо", "Иуда"). История повествует о жизни и творчестве гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.

Как создавалось величайшее произведение художника таинственная "Мона Лиза", и, действительно ли, Джоконда была любовью всей его жизни? — версия режиссёра и культуролога Юрия Грымова, глубоко изучившего творчество мастеров той эпохи.

На глазах у зрителей развернётся конфликт Леонардо с его соперниками, Микеланджело и Рафаэлем, будет сожжено творение да Винчи "Леда и Лебедь". Леонардо нарисует своего легендарного "Витрувианского человека" и напишет "Тайную вечерю".

Художник создаёт фреску с изображением Христа и его учеников и одновременно обдумывает устройство мины с большим радиусом поражения. Так кто он, Христос или Антихрист?

"Я уверен, что человеческое тело — это "приёмник" абсолютно всего: и ужасного, и великолепного. Леонардо да Винчи сочетал в себе в абсолютно равной пропорции добро и зло, и Христа, и Антихриста. Когда Любовь, которую художник всю жизнь гнал от себя, всё же настигает его, он не даёт ей выйти наружу, считая, что "земные" чувства помешают ему завершить работу над своим главным произведением. В спектакле "Леонардо" мы попытаемся погрузить зрителя в атмосферу созидания, вместе с великими мастерами эпохи прожить рождение подлинных произведений искусства", — говорит режиссёр Юрий Грымов.

Пьесу написал драматург Александр Шишов по мотивам романа Дмитрия Мережковского "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи".

Главную роль в постановке исполнит заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин.

"Юрий Грымов очень здорово мыслит метафорами. А метафоры для меня — это самое важное в театре. Мы ни разу не взяли в руки кисть, ни разу не взяли в руки краски, но природа творчества художника проявлена, на мой взгляд, невероятно точно и объёмно через наши тела и моё постоянное взаимодействие с картиной, с моделью, с белым листом бумаги и тем, как я наблюдаю людей", — сказал Бозин.

На одну из ярких женских ролей в спектакле приглашена ведущая актриса Театра на Юго-Западе Жанна Чирва. Кроме того, в "Леонардо" дебютировали, уже как новые артисты труппы, выпускник Института современного искусства (курс Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой) Михаил Матыченко в роли Микеланджело и бывшая артистка Театра п/р Армена Джигарханяна Надежда Селиванова в роли Кассандры.

В постановке задействована вся труппа театра "Модерн".

Спектакль насыщен героями, событиями, движениями, музыкой, световой графикой. С помощью режиссёрских находок оживают великие произведения искусства.

Костюмы эпохи Возрождения — платья из тяжёлой парчи с широкими, длинными рукавами, шёлковые плащи, бархатные береты — в деталях воспроизвела художник Ирэна Белоусова, которая работает с театром "Модерн" многие годы.

В спектакле звучит голос Марии Каллас, величественная музыка в стиле готической классики, органные фуги и монументальные хоры, психоделический рок и спейс-рок — мотивы, которые помогают создать атмосферу позднего Средневековья, в котором Ренессанс в искусстве чудесным образом стал возможен вопреки мракобесию и жестокости, эпидемиям чумы и "французской болезни".

Режиссёр-постановщик — Юрий Грымов.

В ролях:

  • Дмитрий Бозин,
  • Юрий Анпилогов,
  • Алексей Багдасаров,
  • Маина Чижевская,
  • Александр Толмачёв,
  • Богдан Щукин,
  • Мария Орлова,
  • Александр Борисов,
  • Владислав Свиридов,
  • Денис Игнатов

и другие.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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