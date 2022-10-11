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Талантливые музыканты покажут "Скрипичное искусство" в Московской консерватории

Культура

11 октября в Малом зале Московской консерватории в рамках абонемента "Скрипичное искусство" выступят талантливые музыканты Алексей Лундин (скрипка) и Юрий Мартынов (фортепиано). В концерте принимает участие — Мария Лундина (скрипка).

Афиша концерта абонемента Скрипичное искусство
Афиша концерта абонемента Скрипичное искусство

Алексей Лундин окончил Московскую среднюю специальную музыкальную школу (МССМШ, колледж) им. Гнесиных. В 1990 г. поступил в Московскую консерваторию в класс профессора Н. Г. Бешкиной. В 1995 г. продолжил совершенствоваться в ассистентуре-стажировке под руководством профессоров М. Л. Яшвили и А. З. Бондурянского (камерное исполнительство). В годы учебы стал лауреатом международных конкурсов в Италии (Траппани, 1993) и Германии (Веймар, 1996). В 1998 г. вошел в состав вновь созданного "Моцарт-квартета" (первая скрипка), который быстро занял ведущие позиции в музыкальной жизни России, а в 2001 г. завоевал 1-ю премию на Конкурсе струнных квартетов им. Д. Д. Шостаковича.

 

С 1999 г. — первая скрипка и солист прославленного коллектива "Виртуозы Москвы". С маэстро В. Спиваковым А. Лундин исполнил и записал двойные концерты И. С. Баха, А. Вивальди, а также различные камерные произведения. В багаже музыканта — скрипичные концерты Баха, Моцарта, Гайдна, Вивальди, Шнитке, исполненные с оркестром "Виртуозы Москвы" под управлением В. Спивакова, С. Сондецкиса, В. Симкина, Ю. Франца, Т. Курентзиса. C 2007 г. А. Лундин преподает в МГК им. П. И. Чайковского. Музыкант был отмечен молодежным грантом премии "Триумф" в области литературы и искусства (2000), удостоен звания "Заслуженный артист России" (2009).

Юрий Мартынов (фортепиано, клавесин, хаммерклавир, клавикорд, орган) принадлежит к числу наиболее интересных и разносторонних российских музыкантов наших дней, чьё исполнительское искусство соединяет лучшие традиции русской фортепианной и западноевропейской клавирной школ с неповторимой личностью. В мире насчитываются единицы исполнителей в равной степени в совершенстве владеющих таким количеством инструментов и стилей.

Окончил Центральную среднюю специальную музыкальную школу при Московской консерватории по классу фортепиано профессора С. Л. Дижура и по классу теории музыки профессора Ю. Н. Холопова.

В 1992 г. окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано у профессора, Народного артиста РФ М. С. Воскресенского (ассистент — Заслуженная артистка России профессор Е. И. Кузнецова), по классу органа у профессора, Заслуженного артиста РФ А. А. Паршина и камерного ансамбля у профессора, Народного артиста России Т. А. Алиханова (диплом с отличием), в 1992–1994 гг. обучался в ассистентуре-стажировке под руководством профессора М. С. Воскресенского.

В 1993–1994 гг. стажировался во Франции у профессора И. Вьюниски по специальностям клавесин и basso continuo в Высшей школе музыки в Бобиньи и в Консерватории им. К. Дебюсси в Париже, которые окончил с золотыми медалями.

С 1989 г. музыкант активно концертирует, выступая с концертными программами в качестве солиста и камерного ансамблиста в лучших концертных залах Москвы, Санкт-Петербурга, других городах России, странах СНГ, во многих странах Европы, а также в Японии и США.

Среди его сценических партнёров можно упомянуть А. Любимова, С. Сондецкиса, А. Рудина, М. Брунелло, Н. Гутман, П. Шрайера, С. Кёйкена, Б. Тевлина, Д. Лисса, М. Иноуэ, Б. Келемена и многих других замечательных исполнителей и дирижёров. В 2000 г. совместно с Дм. Соколовым и С. Фильченко создал PLAYel-трио (с 2006 г. скрипачом в трио является В. Песин).

В программе:

  • Дж.А. Пандольфи-Меалли, Соната для скрипки и basso continuo
  • Э. Изаи, Соната для двух скрипок
  • Ж.-М. Леклер, Соната для двух скрипок
  • О. Респиги, Соната для скрипки и фортепиано

Начало концерта в 19:00.

Купить билет

Адрес Малого зала Московской консерватории: Большая Никитская, 13.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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