"Одноклассники" и "Культура.РФ" создали квиз к юбилею Цветаевой

Социальная сеть "Одноклассники" и интернет-портал "Культура.РФ" разработали интерактивный квиз. Причиной послужил юбилей известной поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой.

"Пользователи смогут понять, как хорошо они знают лирику российского автора", — отметили представители "ОК".

Также в компании сообщили, что тест состоит из 10 вопросов. Людям нужно будет ответить, Цветаева придумала этот текст или нет. Известно, что её произведения россияне часто путают со стихами Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус и других поэтов.

Ранее "Одноклассники" рассказали о новом сезоне проекта "Меня волнует". Руководство социальной сети подготовило статьи об осознанном родительстве и жизни детей. Как заявили в корпорации, подборка лонгридов полезна не только для отцов и матерей, но и для подростков.

Существуют и другие социальные проекты "ОК". Например, мини-сериал о волонтёрах, которые спасают животных. В съёмке принимали участие журналисты зоозащитного издания "КОТ".