Школа современной пьесы превратила "Шинель" в модное пальто

14 октября в "Школе современной пьесы" шинель превратится в модное пальто, а грустная повесть Гоголя в яркий и динамичный спектакль!

Сцена из спектакля Шинель/Пальто

История Акакия Башмачкина обретает новый смысл в постановке Иосифа Райхельгауза. Главный герой отражается в каждом актёре на сцене: он поёт, танцует, катается на коньках, смеётся, шутит, плачет.

Веселое настроение спектаклю добавляет музыкальность. Максим Дунаевский написал мелодии специально для ШСП. Песни исполняет артист "Школы современной пьесы" Дмитрий Хоронько. Не удивляйтесь, если в конце будете подпевать нашим актерам!

В финале спектакля вы сможете примерить гигантскую гоголевскую "Шинель", которую перед всем залом развернёт Петрович — знаменитый петербургский портной, выполнивший заказ Башмачкина.

Ирина Алферова:

"Шинель/Пальто" — очень необычный спектакль. Там сохраняется Гоголь, и в то же время есть хорошее хулиганство. Заняты все молодые артисты ШСП. Зрители, которые приходят, всегда в восторге!"

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".

В ролях:

Ирина Алферова,

Иван Мамонов,

Татьяна Циренина,

Николай Голубев,

Алексей Гнилицкий

и другие.

Приобрести билеты

Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.