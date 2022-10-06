Школа современной пьесы превратила "Шинель" в модное пальто

14 октября в "Школе современной пьесы" шинель превратится в модное пальто, а грустная повесть Гоголя в яркий и динамичный спектакль!
История Акакия Башмачкина обретает новый смысл в постановке Иосифа Райхельгауза. Главный герой отражается в каждом актёре на сцене: он поёт, танцует, катается на коньках, смеётся, шутит, плачет.
Веселое настроение спектаклю добавляет музыкальность. Максим Дунаевский написал мелодии специально для ШСП. Песни исполняет артист "Школы современной пьесы" Дмитрий Хоронько. Не удивляйтесь, если в конце будете подпевать нашим актерам!
В финале спектакля вы сможете примерить гигантскую гоголевскую "Шинель", которую перед всем залом развернёт Петрович — знаменитый петербургский портной, выполнивший заказ Башмачкина.
Ирина Алферова:
"Шинель/Пальто" — очень необычный спектакль. Там сохраняется Гоголь, и в то же время есть хорошее хулиганство. Заняты все молодые артисты ШСП. Зрители, которые приходят, всегда в восторге!"
Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".
В ролях:
и другие.
Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.
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