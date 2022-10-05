Комедия Грибоедова заиграла в Школе современной пьесы новыми красками

9 октября в Московском театре "Школа современной пьесы" пройдёт спектакль "Русское горе… от ума". Подобной версии комедии Александра Грибоедова вы ещё не видели!

Сцена из спектакля Русское горе… от ума

Режиссёр Иосиф Райхельгауз экспериментирует с классикой: Софья танцует танго, Лиза исполняет куплеты, а хор танцует и комментирует все происходящее.

Актеры одеты в монохромные костюмы, придуманные специально под необычную сценографию спектакля, которые напоминают силуэты, вырезанные из чёрно-белой бумаги.

В ролях:

Иван Мамонов,

Екатерина Лисицына,

Алексей Гнилицкий,

Джульетта Геринг,

Александр Сеппиус,

Татьяна Циренина

и другие.

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".

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Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.