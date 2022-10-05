Комедия Грибоедова заиграла в Школе современной пьесы новыми красками

9 октября в Московском театре "Школа современной пьесы" пройдёт спектакль "Русское горе… от ума". Подобной версии комедии Александра Грибоедова вы ещё не видели!
Режиссёр Иосиф Райхельгауз экспериментирует с классикой: Софья танцует танго, Лиза исполняет куплеты, а хор танцует и комментирует все происходящее.
Актеры одеты в монохромные костюмы, придуманные специально под необычную сценографию спектакля, которые напоминают силуэты, вырезанные из чёрно-белой бумаги.
В ролях:
и другие.
Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".
Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.
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