В театре "Модерн" пройдёт творческий вечер Юрия Грымова "Театр – место силы"

8 октября в театре "Модерн" состоится творческий вечер Юрия Грымова "Театр — место силы".

Режиссёр театра и кино Юрий Грымов

Встреча со зрителями пройдёт в формате живой, открытой беседы. Режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра "Модерн", заслуженный артист РФ, Академик Российской академии кинематографический искусств "Ника", Академик рекламы РАРА (АКАР) Юрий Грымов поделится мыслями, идеями, прогнозами, расскажет о жизни и творчестве. Это уникальная возможность лично пообщаться с известным режиссёром, задать вопросы.

По словам Грымова, современное общество панически боится общаться, люди разучились слушать друг друга, поэтому очень важен живой контакт, а не переписка в соцсетях.

"Мы поговорим о театре, о жизни, об эпохе Возрождения, о становлении и крушении отечественного кинематографа, и о культуре как способе выживать".

Встреча со зрителями состоится в самый разгар подготовки к большой премьере. 17 октября худрук театра "Модерн" представит свой новый спектакль "Леонардо" о гении эпохи Возрождения, художнике и изобретателе Леонардо да Винчи. Режиссёр и культуролог, давно и глубоко изучающий феномен Ренессанса, будет готов рассказать об искусстве и событиях того времени, о том, как готовился спектакль и каких сюрпризов ждать зрителям.

Начало творческого вечера Юрия Грымова в 20:00 в театре "Модерн" (Москва, Спартаковская площадь, 9/1).