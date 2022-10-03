В октябре зрителей ждёт путешествие в историю Дома на Трубной

6, 7 и 8 октября театралов ждёт удивительное путешествие в исторические времена Дома на Трубной в театре "Школа современной пьесы".

Сцена из спектакля На Трубе

Спектакль "На Трубе" раскроет легенды и мифы ресторана "Эрмитаж" XIX века. Здесь Люсьен Оливье придумал свой одноимённый салат, который в конце спектакля предлагают всем зрителям вместе с бокалом шампанского.

В первом иммерсивном акте зрителей ожидает полное погружение в исторические события. Они пройдут по зданию театра и окажутся рядом с великими людьми из прошлого:

Достоевским,

Чеховым,

Чайковским,

Толстым,

Горьким,

Сувориным.

Во второй части путешествие перенесёт участников действия в зал "Эрмитаж": они увидят отрывки из жизни Чехова и Толстого.

В финале — невероятное перемещение в знаменитый ресторана Люсьена Оливье.

В ролях:

Александр Галибин,

Ирина Алферова,

Татьяна Веденеева,

Юрий Чернов,

Джульетта Геринг,

Владимир Шульга,

Вадим Колганов

и другие.

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".

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Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.