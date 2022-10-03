В октябре зрителей ждёт путешествие в историю Дома на Трубной

6, 7 и 8 октября театралов ждёт удивительное путешествие в исторические времена Дома на Трубной в театре "Школа современной пьесы".
Спектакль "На Трубе" раскроет легенды и мифы ресторана "Эрмитаж" XIX века. Здесь Люсьен Оливье придумал свой одноимённый салат, который в конце спектакля предлагают всем зрителям вместе с бокалом шампанского.
В первом иммерсивном акте зрителей ожидает полное погружение в исторические события. Они пройдут по зданию театра и окажутся рядом с великими людьми из прошлого:
Во второй части путешествие перенесёт участников действия в зал "Эрмитаж": они увидят отрывки из жизни Чехова и Толстого.
В финале — невероятное перемещение в знаменитый ресторана Люсьена Оливье.
В ролях:
и другие.
Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".
Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.