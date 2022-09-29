1 октября 2022 года в Малом зале Московской консерватории пройдут мероприятия для всех ценителей творчества Баха.
"Хорошо темперированный клавир" Иоганна Себастьяна Баха считается своеобразной энциклопедией баховских образов. В редком разнообразии камерных форм "Хорошо темперированного клавира" композитор раскрывает сложный внутренний мир человека, его художественно-поэтические представления, богатейшую область человеческих чувств. Этическое содержание, воплощенное в форме безупречного совершенства, подняло "Хорошо темперированный клавир" на положение величайшего явления мирового искусства. Недаром на этих произведениях учились великие музыканты:
и многие другие.
В Консерватории в честь 25-летия Факультета исторического и современного исполнительского искусства оба тома "ХТК" сыграют выдающиеся музыканты, специалисты в области аутентичного исполнительства:
Публика услышит звучание
Билеты на I том (начало в 14:00)
Билеты на II том (начало в 19:00)
Адрес Малого зала Консерватории: Москва, Большая Никитская, 13.
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