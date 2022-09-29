"Хорошо темперированный клавир" Баха в Московской консерватории

1 октября 2022 года в Малом зале Московской консерватории пройдут мероприятия для всех ценителей творчества Баха.

Афиша концерта Баха

"Хорошо темперированный клавир" Иоганна Себастьяна Баха считается своеобразной энциклопедией баховских образов. В редком разнообразии камерных форм "Хорошо темперированного клавира" композитор раскрывает сложный внутренний мир человека, его художественно-поэтические представления, богатейшую область человеческих чувств. Этическое содержание, воплощенное в форме безупречного совершенства, подняло "Хорошо темперированный клавир" на положение величайшего явления мирового искусства. Недаром на этих произведениях учились великие музыканты:

Бетховен,

Шопен,

Шуман,

Лист

и многие другие.

В Консерватории в честь 25-летия Факультета исторического и современного исполнительского искусства оба тома "ХТК" сыграют выдающиеся музыканты, специалисты в области аутентичного исполнительства:

Михаил Дубов,

Иван Соколов,

Ольга Мартынова,

Александра Коренева,

Дарья Борковская,

Михаил Турпанов,

Анастасия Антонова,

Федор Строганов,

Алексей Шевченко,

Мария Успенская.

Публика услышит звучание

клавесина,

хаммерклавира,

органа

и фортепиано.

Билеты на I том (начало в 14:00)

Билеты на II том (начало в 19:00)

Адрес Малого зала Консерватории: Москва, Большая Никитская, 13.