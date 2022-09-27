Классические советские фильмы про Великую Отечественную войну никогда прямо не агитировали зрителя, уверен российский режиссёр Андрей Богатырёв.
Несмотря на происходящее на Украине, патриотизм в России до сих пор является делом непривычным, а попытки создать патриотическое кино приводят к тому, что на экране зрители видят сплошную агитацию.
"Большинство современных фильмов о Великой Отечественной войне, получивших серьёзную продюсерскую поддержку, — мертворождённые", — отметил Богатырёв в интервью порталу argumenti.ru.
Он уверен, что уже через несколько лет в кинотеатрах появятся достойные картины о Донбассе, потому что эту землю населяют истинные патриоты.
"Они Сверхроссия. Там — истинный патриотизм. В Москве или в Питере такого в массовом порядке не увидишь", — резюмировал режиссёр.
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