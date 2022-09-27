Режиссёр Богатырёв: создатели российских фильмов путают патриотизм с агитацией

Классические советские фильмы про Великую Отечественную войну никогда прямо не агитировали зрителя, уверен российский режиссёр Андрей Богатырёв.

Несмотря на происходящее на Украине, патриотизм в России до сих пор является делом непривычным, а попытки создать патриотическое кино приводят к тому, что на экране зрители видят сплошную агитацию.

"Большинство современных фильмов о Великой Отечественной войне, получивших серьёзную продюсерскую поддержку, — мертворождённые", — отметил Богатырёв в интервью порталу argumenti.ru.

Он уверен, что уже через несколько лет в кинотеатрах появятся достойные картины о Донбассе, потому что эту землю населяют истинные патриоты.

"Они Сверхроссия. Там — истинный патриотизм. В Москве или в Питере такого в массовом порядке не увидишь", — резюмировал режиссёр.